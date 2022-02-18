明星私中不再筆試招生改看多元表現？ 家長焦慮爆棚

每年2、3月，來自全國各地的小學生會湧入各地明星私校，只為搶下入學門票，卻也因此被外界詬病是「小聯考」。立法院去年要修法改革此況，要求私中在國中小教育階段，不能用考試篩選學生，教育部也表態支持，即使還沒完成修法，已有私校見風轉舵，討論明年將改採多元入學方案，引起家長議論。換句話說，今年9月的國一私中新生，極可能成為「末代考試入學生」。

現行國民教育法要求國小畢業生按學區分發入國中就讀，卻有私校靠著品行管理、升學績優，在地方打出好口碑，若未受政府補助，還能向地方政府申請免受法令限制，用考試、甄選入學來選才，卻也有私校巧立名目利用營隊、智能活動找到「理想學生」。

考試影響教學，不少家長為了讓孩子進入私中唸書，從小學三年級就讓孩子補習，一路拚到六年級，考前再幫孩子報名「私中考試寒訓營」，甚至要求學生開學後向國小告假，留在補習班做題目，考試當天再由補習班包車去私中考試，或由私中包車應試，長年累積已形成入學考試鏈，小學生壓力也很大。

全國教師工會總聯合會去年召開記者會，要求政府禁止私立國中以各種名目進行考試招生、能力編班，落實教學正常化。立法院也排審「私立學校法」修正案，朝野立委達成部分共識，認同私中在國中小教育階段不該以考試方式篩選學生。

不過消息一出，已有私校開始思考因應之道。據了解，台中市的私校已形成共識，明年開始將停辦紙筆入學考試，改用多元入學方案，比如參採國小在校成績、校內外學藝競賽、課外活動、服務學習經驗等，詳細方案將於今年6月後更為明朗。

實際上，台中市曉明女中國中部已設有兩階段面試，除了要先參與「多元學習探索活動」進行資格檢定，過關後還得通過資料審查，不少家長為了讓孩子搶得先機，四處拜託公部門讓國小生當志工，或是到處參加比賽、營隊。

不僅私校動得很快，改革風聲也傳入補教業者耳裡，業者更在社群媒體曝光相關消息，竟引來上百名焦慮家長求問「下屆私中的入學方式？」，甚至用抖大標題強調今年是最後一屆的私中入學考，未來私中將更看重孩子的多元表現，包含孩子在校成績、競賽參與以及相關證照及考試，都會一併納入參考。

補教業者貼文一出，縱然過去粉專沒太多人關注，竟也吸引上百名家長留言諮詢，補教業者也不明講，而是把握私訊方式與家長互動，更打算開啟線上直播，宣稱要跟心急如焚的家長一起探討私中的多元入學方式。

私中取消考試已是朝野共識，但對於取消考試後的入學方式，目前仍在協商。教育部表示，現階段將持續請各地方政府督導私校落實招生作業，包含私校必須以隨機原則將學生安排於班級就讀，後續會派員督導私校登記、抽籤及編班，並設立檢舉專線，以回應外界期待。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示支持。她說，過去考試一翻兩瞪眼，也導致學生過度補習，但若用抽籤方式，或是依照戶籍入學讓私校「公校化」，私校會失去競爭力，不可能存活。若採多元入學，確實比起學科表現還能發掘孩子的潛力，好比打球挺好的，又或是美術不錯，怎麼做都會比完全用考試接受度高。