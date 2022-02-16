中州科大傳將被停招 中州：尚未收到通知「如期開學」

彰化縣中州科技大學日前爆發烏干達外籍生淪血汗學工事件，近日傳出教育部私校諮詢會已開會決議將命令中州111學年起全面停招，校方則表示，學校並未收到正式公文，若有收到公文將進一步跟教育部釐清，目前學校校務、教學如常運作，2月21日如期開學。

根據彰化地檢署與移民署彰化專勤隊日前調查，中州科技大學涉嫌以高額獎學金吸引烏干達學生來台就讀，但獎學金卻跳票，10多名學生無法支付來台十萬多元欠款、學雜費及生活費，被迫前往食品廠超時工作清償債務，彰檢在上個月調查偵辦後，依人口販運防制法、詐欺罪及就業服務法等，聲押藍姓人力仲介主管獲准，柴姓副校長、楊姓前行政助理則交保，也讓校譽嚴重受創。

據了解，教育部私校諮詢會近日也開會討論此案，並以中州科大近幾年教學品質查核只通過1次、且傳出2起損害境外生學習品質事件為由，決議命令該校111學年今年8月起全面停招。

校方今日表示，學校積極辦學，學生對外參加競賽成績優異，表現有目共睹，也致力提升教學品質，對於有關教育部停招新生的訊息，目前還未收到正式公文，將進一步跟教育部釐清，目前學校校務、教學如常運作。

中州科大目前學生數約2000人，教職員工約170人，從爆發被查辦外籍生事件後，學生和教職員私下也人心惶惶。