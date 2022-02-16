高中9月起全面延後上學 私中校長點出現況：需多方考量

教育部長潘文忠昨日宣布，預計111學年（今年9月）起，規定各高中第一節（8時10分）前不得要求學生強行到校。新北市長侯友宜今日表示樂觀其成，教育局則說明，109學年度起已推動試辦，開放高中職可規劃部分天數。不過有民團憂心，沒有配套或溝通不良，造成公、私立高中標準不一，恐成一國兩制；也有私中校長點出，有住宿生、校車與國中部沒延後的現況，還需多方綜合考量。

侯友宜表示，對於教育部彈性處理，表達樂觀其成，並尊重高中生的選擇，讓他們擁有更多的思考空間。新北市也有試辦相關措施，讓高中的同學們在這一段時間中，選擇他們的興趣所在自主學習。教育局長張明文則說，學生在校作息規劃，應回歸教育本質，讓孩子有自主規劃上課前學習活動的彈性，可培養學生責任感，也能訓練行動執行力。

教育局說，2020年8月曾公告各校上午第一節開始前，由學生自主規劃運用。109學年度試辦，目前新北市高中職大多安排2日，由學生自主彈性運用，同時將持續與各校及相關團體代表研議各項配套措施，以確保新制實行後，各校能順利推行，並滿足學生跟家長多元的需求。

不過長期關注學生議題的青年民主協會則認為，應特別針對私立學校溝通，務必讓新法上路後，不分公、私立都可以落實，不再發生「教育部訂一套、學校做一套」的情形。私立辭修高中校長張凱智說，下周將邀集家長會、老師來討論，待收到正式來函，才會有進一步作為。張也指出，辭修有4成的住校生，加上國中部到校時間並未往後延，交通車到校時間等問題，需要多方考量才有辦法執行。

私立康橋高中校長徐文淞則說，自從他5年前到該校任職，到校時間就已經是上午8時15分，而非7時30分。因此若教育部要推動的話，對康橋來說早已行之有年，家長也都習慣了；板橋高中賴春錦校長表示，學校自109學年度將週一、三到校時間調整為上午8點，並自110學年度第1學期開始實行每日8點到校。

淡水商工校長于賢華指出，學校自109學年度起，每週一、四實施學生自主規劃學習時間，學生可申請社團自主練習、進行體育活動；另外教師也指導學生進行自主學習課程，如園藝科澆養花樹或校貓校犬照顧等，實施一年多以來，愈來愈多學生參與各項學習課程。