高市國小今開學…家長盼疫情莫打亂學習 線上平台備戰

高雄市因預防性停課，延至今天開學，小朋友背著書包上學去，校園防疫則嚴陣以待。新上國小在開學前就設計線上表單，了解學童和家人在寒假的旅遊移動情形。家長說，相信校園防疫會落實，只希望不要傳出疫情而匡列隔離，線上教學的學習效果真的不及實體上課。

高雄市新上國小春節期間就啟動防疫作業，包含盤點整備紅外線測溫儀、口罩、漂白水、次氯酸水、酒精、洗手皂、耳溫槍、快篩試劑等防疫物資，確保隨時有至少1個月的消耗存量。學童入校門到達教室即噴灑酒精消毒，上學後落實每日至少上、下午兩次量測體溫、用餐時使用隔板、加強落實校園清消工作，每隔2小時即進行消毒。並且嚴格規範開學後班親會以線上模式辦理、校外教學、課後照顧、課後社團等辦理也趨於嚴謹。

終於開學了，不少家長送孩子來上學，家長說，疫情再怎麼樣嚴峻，能上學還是要來學校，就幫孩子多備些口罩和酒精消毒，提醒一定要常常洗手。「就希望老天保佑別有疫情，不然生活步調和學習又要被打亂了。」

新上國小校長王彥嵓表示，學校在開學前設計線上表單，提供各班導師調查學生與家人在寒假期間的旅遊情形，讓老師們掌握學生在假期期間的生活與移動情形，對於未來相關疫情調查可以提供大數據與精細分析。學生嚴格遵守若有上呼吸道健康問題，即輔導就醫不到校。因為寒假前即已分發課本簿冊給學生，並且建置各班級的線上學習平台與系統，反覆練習完備線上學習的各種模式，確保學習不打折。

王彥嵓說，今天開學日也以大吉虎為主題，讓孩子們上學感受到虎年意氣風發特別吉利的福氣，不但在警衛室屋頂設置學校自製花燈主燈「花雨鹿」，噴起煙霧迎親師生。更出動學校吉祥物水精靈，還有老虎裝扮人偶。每個學童都獲贈一隻「大吉虎」提燈。