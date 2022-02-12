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中央開放福食 中市教育局：比照萊豬 學生午餐禁用

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市教育局強調，中央將開放日本福島5縣食品，比照萊豬進口模式，中市已修改午餐供應契約，禁止使用日本福島食品、食材。圖／台中市新聞局提供
台中市教育局強調，中央將開放日本福島5縣食品，比照萊豬進口模式，中市已修改午餐供應契約，禁止使用日本福島食品、食材。圖／台中市新聞局提供

中央將開放日本福島5縣市食品，台中市教育局為學童食安把關，要求修改校園營養午餐契約，禁止使用來自日本福島5 縣市食材，有健康疑慮的食品不得進入校園。教育局強調，比照萊豬進口，校園午餐優先推動國產可溯源食材，嚴格為學童食安把關。

外界質疑，日本進口食品價格偏高，以學生午餐預算每人每餐數十元，不可能採購相關食品。教育局補充，福島進口食品價格偏高，但福島相關食材製成的副產品、調味料，仍可能納入午餐食材，修改契約要求禁止使用，違者將計點、解除契約。

中央政府開放萊豬進口後，市府強調，經與學校午餐供應商開會，要捍衛午餐肉品安全，學生午餐使用國產豬肉，違規者將計點解除契約；教育局表示，中央近日再宣布開放日本福島5縣食品，已要求各校修正午餐契約，禁止有礙健康食物進入校園。

教育局長楊振昇說，政府陸續開放萊豬、福島食品，為確保學童不會吃到有礙健康食品，午安禁止萊劑肉品、福島食品食材，同時輔導各級學校及午餐供應業者，優先使用國產可溯源食材，符合規定者協助申請中央獎勵金；依中央統計，去年9至12月台中市學校午餐國產可溯源食材使用率六都第一。

台中市教育局表示，針對高中以下學生午餐，每年編列2.6億元預算，每人每餐加碼5元，市府也補助國中小學生午餐水果等，去年總補助金額超過10億元，整體預算補助在六都名列前茅。

福島食品 教育局 日本

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