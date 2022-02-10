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「班班有冷氣」提前達標 政院：18萬台全數完成裝設
教育部今天在行政院會報告「班班有冷氣執行成果」，全國中小學冷氣已提前在1月底前裝設完成，今年夏天來臨前不分城鄉都有冷氣吹，孩子可以在更舒適的環境學習、成長。
行政院長蘇貞昌在2020年7月7日宣布全國中小學「班班有冷氣」政策。政院共投入323億元，以協助地方政府辦理。經費高比例由中央支付，少部分由地方支付，該計畫18萬1953台冷氣已全數完成裝設。
教育部說明，本計畫結合跨部會的專業力量，與經濟部、能源局、台電公司、行政院公共工程委員會組成專案小組，並透過行政院副院長專案列管會議、部會諮詢會議及各縣市政府進度列管會議，掌握學校所遭遇的困難或問題，並予以協助。
教育部表示，執行過程中，因技師人數有限、原物料上漲、民間市場活絡影響廠商投標意願、缺料、缺工、疫情考驗等問題，透過訂定標準化規範、合理調升經費、提供專業意見排除困難、爭取工班施打疫苗等策略逐一克服。
教育部表示蘇貞昌不僅親自主持多次會議，沈榮津周周開會緊盯進度，集合相關部會的力量，協助地方政府推動電力系統改善工程、冷氣裝設、能源管理系統建置等工作項目，全國學校同步展開、分群、分縣市採購，相關工作項目硬體裝設均已完成。
教育部表示，為確認電力系統送電及冷氣順利運轉，教育部目前已請各地方政府、學校進行最後的測試工作，以確保學校電力系統及冷氣後續使用的安全性。
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