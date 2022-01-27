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公共出借權2月1日開放登記 借1本書補償3元

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
文化部與教育部前年起在公共資訊圖書館、台灣圖書館合作試辦「公共出借權計畫」。示意圖。記者侯永全／攝影
文化部與教育部前年起在公共資訊圖書館、台灣圖書館合作試辦「公共出借權計畫」。示意圖。記者侯永全／攝影

文化部與教育部前年起合作試辦「公共出借權計畫」，目前符合登記範圍書目合計逾11萬種，由於補償酬金採事後登記制，教育部表示，今年將於2月1日起分兩階段開登記請領補償酬金。

文化部與教育部自109年起鎖定國立公共資訊圖書館，以及台灣圖書館作為「公共出借權計畫」試辦場域。由民眾向圖書館借閱書籍，政府補貼作者與出版社，適用登記的著作範圍包含創作者需為本國人、依我國法令設立登記、立案的法人，或民間團體以國家語言或外語創作，且在台灣出版、具ISBN的紙本圖書。

補償酬金發放對象為創作者及出版者，每本書每借閱一次，即可核發補償酬金新台幣3元，補償酬金分配比率為創作者70%、出版者30%。補償酬金的發放採事後登記制，由試辦圖書館統計公告前一年度圖書借閱次數後，再由符合資格者於公告期限內進行線上登記申請發放補償酬金。

據統計，目前符合登記範圍書目合計約11萬餘種，若以去年為例，109年度累計借閱逾79萬冊次，審核通過登記共有1萬414筆書目，去年總共有77間出版社及1049位創作者登記申請，核發補償酬金共40萬1673元，其中出版者15萬8580元，創作者24萬3093元，平均每間出版社獲得2059元、每位創作者232元補償酬金。

今年即將開放登記申請補償酬金，教育部表示，據目前統計，兩館110年借閱冊數逾10萬筆、借閱次數達54萬次以上，登記申請補償酬金將以110年度試辦館統計的借閱次數為計算基準，並自111年2月1日起分兩階段開放出版者及創作者登記。另將於今年2月17日在新北市立圖書館舉辦首場說明會。

圖書館 教育部

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