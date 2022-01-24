高市府、台灣微軟、台積電 今宣布啟動偏鄉學校智慧化

高雄市政府今天與台灣微軟、台積電慈善基金會宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」，由微軟師資分享Microsoft 365運用技巧，並由基金會提供硬體資源，由三方共同宣布合作計畫，齊力推動台灣教育轉型。

去年疫情嚴峻期間，台積電慈善基金會曾主動聯繫市府教育局，針對教學需求，捐贈200台再生筆電給弱勢學生，將遠距教學所需設備送到高雄市。台灣微軟公司也組成專屬高雄市的專業諮詢團隊，協助教師解決運用TEAMS進行遠距教學時所遇到的困難。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成說，微軟長期致力於用科技賦能教育，這次與市府、台積電慈善基金會攜手，賦能高雄偏鄉學校提升數位競爭力、創造更多數位機會，並幫助偏鄉學子善用科技發揮創造力，進而縮減數位落差。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會長期關注弱勢，傾力幫助偏鄉的教育與就業，除偏鄉學生，教師也是培訓對象，唯有提升偏鄉學校教學品質，以科技為教師建立數位技能，才能幫助學生發展更多元、有競爭力的未來。

市長陳其邁說，高雄市土地面積2900平方公里等於10個台北市那麼大，因幅員遼闊，有山上原住民部落與海邊小漁村，對於該如何讓學生學習或工作等人生競賽中能有平等機會，對市府而言，至關重要。

陳其邁說，在偏鄉地區相較都市，不管是硬體或學習機會，都存有落差，因此，特別感謝台積電、微軟提供好的資源與協助，讓國中小學的學生也能在全球頂尖大廠幫助下，縮短落差。