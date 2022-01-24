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高市府、台灣微軟、台積電 今宣布啟動偏鄉學校智慧化

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市政府今天與台灣微軟、台積電慈善基金會宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」。圖／翻攝自線上記者會
高雄市政府今天與台灣微軟、台積電慈善基金會宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」。圖／翻攝自線上記者會

高雄市政府今天與台灣微軟、台積電慈善基金會宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」，由微軟師資分享Microsoft 365運用技巧，並由基金會提供硬體資源，由三方共同宣布合作計畫，齊力推動台灣教育轉型。

去年疫情嚴峻期間，台積電慈善基金會曾主動聯繫市府教育局，針對教學需求，捐贈200台再生筆電給弱勢學生，將遠距教學所需設備送到高雄市。台灣微軟公司也組成專屬高雄市的專業諮詢團隊，協助教師解決運用TEAMS進行遠距教學時所遇到的困難。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成說，微軟長期致力於用科技賦能教育，這次與市府、台積電慈善基金會攜手，賦能高雄偏鄉學校提升數位競爭力、創造更多數位機會，並幫助偏鄉學子善用科技發揮創造力，進而縮減數位落差。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會長期關注弱勢，傾力幫助偏鄉的教育與就業，除偏鄉學生，教師也是培訓對象，唯有提升偏鄉學校教學品質，以科技為教師建立數位技能，才能幫助學生發展更多元、有競爭力的未來。

市長陳其邁說，高雄市土地面積2900平方公里等於10個台北市那麼大，因幅員遼闊，有山上原住民部落與海邊小漁村，對於該如何讓學生學習或工作等人生競賽中能有平等機會，對市府而言，至關重要。

陳其邁說，在偏鄉地區相較都市，不管是硬體或學習機會，都存有落差，因此，特別感謝台積電、微軟提供好的資源與協助，讓國中小學的學生也能在全球頂尖大廠幫助下，縮短落差。

市府表示，高雄推行數位教育已行之有年，近年除透過各項計畫落實行動學習外，更以「策略聯盟｣為偏鄉教育重要發展主軸，結合各級偏鄉學校，以多元面向共同推動各項計畫。

高雄市長陳其邁今天上午出席偏鄉學校智慧化啟動線上記者會。圖／翻攝自線上記者會
高雄市長陳其邁今天上午出席偏鄉學校智慧化啟動線上記者會。圖／翻攝自線上記者會
台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成今天上午出席偏鄉學校智慧化啟動線上記者會。圖／翻攝自線上記者會
台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成今天上午出席偏鄉學校智慧化啟動線上記者會。圖／翻攝自線上記者會
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天上午出席偏鄉學校智慧化啟動線上記者會。圖／翻攝自線上記者會
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天上午出席偏鄉學校智慧化啟動線上記者會。圖／翻攝自線上記者會
高雄市政府今天與台灣微軟、台積電慈善基金會宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」。圖／翻攝自線上記者會
高雄市政府今天與台灣微軟、台積電慈善基金會宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」。圖／翻攝自線上記者會

偏鄉學校 台積電 高雄市

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