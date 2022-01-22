德音文教基金會捐清寒獎助學金 237位學子受益
年關將至，為讓清寒學子好過年，新北市議員陳儀君號召民間團體及善心人士，今天舉行「大文山區清寒獎助學金」頒贈典禮，祝福「新店、深坑、石碇、坪林、烏來」五區國高中學子，總計9所國高中學校，共237位學生領取助學金。
陳儀君表示，秉持教育優先的理念，2018年當選就把選舉補助金全數捐出作公益，以「清寒助學金」方式，在農曆春節前發放給大文山區清寒600多位中小學學生，希望孩子們能過個好年。2019年接任德音教育文化基金會董事長，號召社會善心人士共同捐款，並且每年春節前夕，辦理國高中獎助學金扶助清寒家庭，期盼學子感受到社會充滿著愛，同時鼓勵學子向上，翻轉命運。今年是第四年舉行，累計受惠學生逾千名。
德音教育文化基金會表示，因正逢高三學測，高三學生無法出席，但獎助學金仍會保留讓同學考完後領取，今天也舉辦「青年公民參與～機不可失」有機農業專題演講，由慈心基金會專員葉采菱授課，希望青年學子從小接觸環境教育，種下愛地球的種籽。頒獎活動還邀請到副市長謝政達蒞臨，鼓勵在場的同學努力進前，謝政達也感謝基金會的善行。
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