找外師撐雙語國家 教育部宣布對外擴編450人

蔡英文總統推動2030雙語國家政策，教育部宣布，今年持續擴增引進外籍英語教學人力，再補助各地方政府轄下國中小引進450名外籍英語教學人員，以協助營造孩子英語口說環境，並提升本國教師英語教學知能。今年招募採「隨到隨審」，並擇優面試，即日起至額滿為止。

教育部表示，2004年起推動「協助公立國民中小學引進外籍英語教師計畫」，補助16個非直轄市政府，每年引進81名外籍英語教師，今年起更持續擴增引進450名，合計531名外籍英語教學人員至22縣市國中小服務，目前已委請台師大及中正大學，分別成立北區及南區中心，未來也將進一步與各地方政府所轄英語教學資源中心、鄰近大學合作，確保外師來台順利進行教學，並適應我國文化生活。

國立台北教育大學兒童英語教育學系教授陳錦芬建議，外籍教師入校後應開英語課，教老師與學生聽與說能力。許多學校打算與外師協同教物理、數學等學科，但外師不具學科專業，只能協助備課、審閱教案上的英語用詞、文法是否正確，不能上台教課，才不致讓本國老師變成教學助理，影響學習品質。

陳錦芬提到，新冠肺炎疫情降低外師移動意願，不少學校上學期申請外師，至今等不到人。絕大多數外師想在都市教書，其次是遊樂活動多的離島，「不山不市」的鄉鎮最難找外師。雙語教育若持續仰賴外師，長久下來恐造成城鄉英語能力差異，教育部還是要趕緊安排本國教師練功上陣，才能實現雙語國家願景。