耗資千萬無障礙地圖荒廢 立委批教部7千萬元預算成謎

校園無障礙設施推動行之有年，民眾黨立法院黨團今舉行記者會，呼籲政府重視身心障礙者權益，不要讓校園無障礙淪為口號。立委高虹安也爆料，教育部耗資千萬元打造的「台灣大專院校無障礙校園地圖」（U-CAT）網站，如今不但荒廢，教育部又編列7782萬元相關預算，「這筆錢用到哪裡去？」

高虹安指出，教育部曾拿U-CAT網站當績效，提及2020年前已調查24所724棟建築物、9185項無障礙設施，並製作教學影片分享，「但沒有學生可透過這個系統取得資訊，這是多麼諷刺的事情？」

高虹安也質疑，教育部仍在「補助大專院校改善無障礙環境、建置校園無障礙環境開放資料平台」上，編列7782萬元預算，「到底這筆錢用到哪裡去？」她呼籲，教育部做事不要只做半套，軟、硬體都要無障礙，應盡速重啟U-CAT，加速無障礙環境資料建置。

立委賴香伶表示，教育部每年編列約1億元預算，協助改善各大專院校的身障福利措施，但不少學生反映，校內無障礙設施並沒有發揮應有功能，應朝向通用設計，讓所有人都可公平、平等的使用，畢竟行動不便並非身障者會遇到，還有因意外而短期拄枴杖、坐輪椅的學生及育兒的教職員。

賴香伶表示，教育部每學年度請學校於「校園無障礙設施管理平台」，填報校內無障礙設施狀況，另也會公告學校可申請補助改善無障礙校園環境案，但審核時未採納學生使用經驗，應要求涵蓋學生經驗回饋，減少不符合需求的設施。

淡江大學視障資源中心老師楊聖弘表示，改善校園無障礙設施，「只要有心，一定做得到」，社團法人台北市行無礙資源推廣協會社工師游鯉綺說，應讓有特殊需求的身障生在入學前，就可由學校向教育主管機關申請改善計畫與經費，且不受限於教育部年度改善計畫，針對個人需求提供加強版支持服務；《政大學聲》總編輯程心表示，一般人在校內平凡的每一步，卻是身障者如履薄冰的日常，每個人的需求都應該被考量。