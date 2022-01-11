桃園黃唐非營幼園動工6月招生 鄭文燦：招2-5歲152幼兒

桃園市府政府教育局今天中午在龍潭區武漢國中旁，舉行黃唐非營利幼兒園新建工程動土典禮，預定斥資7000萬元興建，該非營利幼兒園預定今年6月招生，將招收幼兒152人，市長鄭文燦主持動工、表示，桃園8年來成立公立及非營利幼兒園共110所、總數433班，招收名額高達1萬2313人全國最多。

目前公立幼兒園每月1500元、非營利幼兒園每月2500元、準公幼每月3500元，0到5歲育兒津貼每月3500元，教育局表示，今年8月起，中央將增加補助幼兒園費用500元、幼兒津貼1500元，亦即公立每月1000元、非營利每月2000元、準公幼每月3000元，另育兒津貼每月5000元，將可大幅降低家長負擔。

龍潭區黃唐非營利幼兒園位於武漢國中校地內，由早年埤塘填地而成，該幼兒園新建工程由市政府斥資7093萬元，興建地上2層建築物，建築主體外觀設計具童趣意象的長頸鹿動物造型樓梯，提供幼兒便利行走動線至綠地戶外空間，透過大片落地窗簡潔設計，讓戶外生態景觀及採光進入室內，創造幼兒明亮學習環境。

鄭文燦表示，黃唐非營利幼兒園室內約500坪、室外400多坪，預定今年6月先招生，先借用武漢國中6間教室使用，招收2歲幼兒專班2班32人、3到5歲幼兒專班4班120人，等幼兒園10月完工後搬入使用，將提供武漢國中轄區許多年輕家庭更好選擇。