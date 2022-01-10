中山大學獲准新設半導體封測與精密電子零組件研究所

中山大學去年11月正式申請「國家重點領域研究學院」計畫，擬設「先進半導體封測研究所」與「精密電子零組件研究所」，今獲教育部函知審議結果通過。校方表示，先進半導體封測研究所預計每年招收80人，精密電子零組件研究所每年招收40人，第一期十年計畫將培育近千名科技人才加入相關重點產業發展行列；預定4月開始受理報名、5月底考試、6月底放榜。

校長鄭英耀表示，培育國際半導體人才，中山大學責無旁貸！國家重點領域發展的產業人才需求有其時效性與急迫性，在各項產業人力缺口的填補上，必須要能迅速銜接大學的人才培育機制與研發能量，落實學用合一。中山大學積極參與國家政策並善盡大學社會責任，協助重點產業發展所需人才，已結合7家大高雄地區半導體封測、電子零組件等半導體產業供應鏈國際標竿企業，共同擬定創新產業人才培育機制。

中山大學「國家重點領域研究學院」由產業與大學共組師資團隊，共同研擬符合產業發展所需的專業課程地圖與專題技術研究主題，並由合作培育企業挹注部份資金、提供企業實習場域，讓學生的專業能力培育能夠充分對接重點產業發展需求，補足半導體封測與電子零組件產業的人才缺口。

副校長黃義佑表示，感謝教育部跨部會審議會肯定及國家與合作企業的共同出資，未來中山「國家重點領域研究學院」將採1+2學年制，並由合作企業提供優渥獎助學金，希望招募優質理工相關背景的學生加入重點產業的國家隊。除18學分的專業科目，並規畫研究生於碩一至碩三期間完成27學分的企業實習課程，並且由產業與學界，共同訂定產業發展所需的企業專題技術報告研究主題以及產學合作共育，可大幅降低學用落差問題。