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南科快速成長學校不夠 教育部核定4.53億元設校

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部核定4億5千多萬元在南科善化M區增設國中小學，圖為國中示意圖。圖／南市教育局提供
教育部核定4億5千多萬元在南科善化M區增設國中小學，圖為國中示意圖。圖／南市教育局提供

台南市長黃偉哲今天下午宣布好消息，教育部核定4億5千多萬元在南科善化M區增設國中小學，中央與地方各負擔一半經費，未來鄰近南科的家長不用擔心子女教育的問題。

台南市政府與南科管理局積極辦理基礎設施及招商下，台南科學園區發展迅速，為滿足大量移入之就業人口子女就學需求，市府超前部署，不僅在LM區興建完成國小新的校舍，更提前布局，爭取經費先行辦理新設國中小建築的規畫及設計作業。

教育局長鄭新輝表示，善化新設國中小規畫一至九年級均6班，目前已完成校舍的基本設計，正辦理細部設計中，將邀請專家學者協助審查細部設計內容。全案預計今年5月辦理上網發包，2025年完工招生，未來也會積極將學校打造為雙語學校，給予善化地區完善的教育規畫，全面滿足學生學習的需求。

目前雖獲得中央核定善化區新設國中小的經費，但補助比率僅50%，市政府財政仍有龐大的壓力。而目前因應營建大宗物資及人力工資上漲之因素，經費仍有不足空間，教育局會持續向中央爭取補助。

南科 台南 小學

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