全國潔牙微電影觀摩賽 七堵國小劉子悠獲選「影帝」

2021全國國小潔牙微電影觀摩成績揭曉，基隆市七堵國小「幸氟七堵 那一節，我們說潔牙」微電影，四年級學生劉子悠、曾崇原擔綱演出，最後雖以一票之差與金牌失之交臂，贏得銀牌獎，但又獲頒最佳男演員獎、最佳造型獎、網路票選最佳人氣獎、最佳金句獎，表現亮眼。

中華民國牙醫師公會全國聯合會原本每年舉辦的國小學童潔牙觀摩活動，去年因新冠肺炎疫情影響改辦潔牙微電影觀摩。今年第2屆微電影觀摩，全國小學分甲、乙組共36所學校入圍，12月25日舉辦頒獎典禮，公布得獎學校作品。

七堵國小「幸氟七堵 那一節，我們說潔牙（ https://www.youtube.com/watch?v=IK6TyHspdxg ）」微電影，透過相聲宣導正確潔牙知識，結合傳統藝術表演和時下流行的廣告戲劇內容，創意表現獲肯定，最後以一票之差敗給新竹市水源國小「牙寶蛀牙記（ https://drive.google.com/file/d/1_EY3yIPKKcQB5r2bfUa68jSohbMrmEnX/view ）」，拿下銀牌。

劉子悠和曾崇原的演出深受評審青睞，劉獲選最佳男演員，曾模仿廣告戲劇多變造型贏得最佳造型獎。兩人還受邀在昨天的頒獎典禮表演，現場觀眾掌聲笑聲不斷。

七堵國小護理師許秋萍說，微電影雖然只有短短3分鐘，但劇情鋪陳和演出形式對學生有吸引力。老師利用課間休息時間播放給學生觀看，讓學生學習到一個正確的潔牙觀念，可能比老師或校護講一堂課更有效果。