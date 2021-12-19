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南投再添2公托！ 集集待委外 竹山明年4月可望招生

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府活化閒置的集集里活動中心，改造修繕為公共托育家園，近期完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府活化閒置的集集里活動中心，改造修繕為公共托育家園，近期完工。圖／南投縣政府提供

為因應兒少托育空間不足問題，南投縣政府活化閒置的集集里活動中心，改造修繕為公共托育家園，近期完工，後續規劃委外經營，待發包並完成籌備後啟用；另，竹鹿區綜合社會福利館將於明天落成，館內公托家園最快在明年4月招生。

縣府指出，高齡化、少子化促使幼兒托育需求增加，近年積極在各鄉鎮覓地或空間建置托育中心或家園，去年先是在南投市漳和社區開辦第一家公共托育家園，今年則利用閒置的竹山舊警察宿舍用地及集集活動中心，打造全新的公托場域。

社會及勞動處表示，集集鎮近年生育率在縣內敬陪末座，為鼓勵生育，強化年輕家庭托育服務，盼滿足家長需求，評估集集里活動中心近年使用率低而閒置，基於活化空間，提升兒少社福資源，爭取前瞻計畫經費，修繕改造為公共托育家園。

而竹山、鹿谷地區社福中心長年租屋辦公，但隨地方社福需求擴大，人力擴編，空間漸不足，覓地發現竹山舊警察宿舍廢棄未用，為此規劃拆除新建竹鹿區綜合社會福利館，而其1樓為公托家園，2樓為婦女服務中心，3樓供社福中心使用。

社勞處社工及兒少科表示，集集公托家園、竹鹿區綜合社會福利館相關修繕及興建均已完工，前者待工程驗收後委外經營，待籌備完成才會招生；後者則將在明天落成啟用，而其公托家園雖已委外，但仍在籌備中，最快明年4月對外招生。

南投縣長林明溱則說，竹山、集集公托家園都將能收托12位0至2歲嬰幼兒，未來將持續尋覓合適空間，讓每鄉鎮至少有1處托育中心或家園，並視地方需求擴大興設，完善兒少托育政策，讓家長能安心工作，發展事業，為家庭全心打拚。

南投縣政府去年開設南投市漳和社區公托家園，今年則在集集、竹山再興設2處公托家園。圖／南投縣政府提供
南投縣政府去年開設南投市漳和社區公托家園，今年則在集集、竹山再興設2處公托家園。圖／南投縣政府提供
南投縣政府活化閒置的集集里活動中心，改造修繕為公共托育家園，近期完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府活化閒置的集集里活動中心，改造修繕為公共托育家園，近期完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府去年開設南投市漳和社區公托家園，今年則在集集、竹山再興設2處公托家園。圖／南投縣政府提供
南投縣政府去年開設南投市漳和社區公托家園，今年則在集集、竹山再興設2處公托家園。圖／南投縣政府提供
南投縣政府活化閒置的集集里活動中心，改造修繕為公共托育家園，近期完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府活化閒置的集集里活動中心，改造修繕為公共托育家園，近期完工。圖／南投縣政府提供

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