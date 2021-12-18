金門舉辦文學成果展 文學獎參賽作品創新高

受到疫情影響，金門文壇的3大活動~第18屆浯島文學頒獎典禮，並發表本年度出版品成果分享會暨表揚110年國史館台灣文獻館獲獎者，今天上午一併舉行，金門縣長楊鎮浯與立委陳玉珍都到場見證，期許透過文友的生花妙筆，讓更多人知道金門的美。

浯島文學獎今年已邁入第18屆，本屆文學獎參賽熱烈，散文組共收到71件作品，是歷年新高，今年得獎作品，長篇小說組首獎從缺，優等獎有李福井「唐‧詰訶德東遊記」及陳嘉甄「粿葉村」 各得獎金20萬元，獎盃乙面。

散文創作組得獎及作品：首獎1名：許麗芬「情牽蘇臘巴亞」獲得獎金新台幣壹拾萬元。優等獎4名：郭惠珍「童養媳」、徐麗娟「關於飛翔的想像」、陳素華「過客」、陳麗文「風雞」各獲獎金新台幣5萬元，獎盃乙面。

楊鎮浯致詞時表示，今年因疫情關係，讓原本各自舉辦的三大活動，全部擠在年底舉行，讓今天像是金門文學成果展，而每一位創作的作品，都刻畫很深的金門元素，透過他們的文字傳達金門的美與質樸，這是金門文學特色，希望透過各位的生花妙筆，寫出金門的各種風貌，讓世界上更多的華人知道金門的美。

曾獲得百萬小說金典獎的林俊穎則代表評審委員致詞，他說他喜歡金門，對於浯島文學的特殊元素留下深刻印象，他也期許大家能充分探究浯島文學的深層意義，讓浯島文學發揚光大。