快訊

不斷更新／全國近5成投票所完成開票「4個不同意」大幅領先同意票數

王力宏回來了！下午5點悄悄抵台 專車前往隔離旅館

金門舉辦文學成果展 文學獎參賽作品創新高

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
第18屆浯島文學頒獎典禮今天盛大舉行，金門縣長楊鎮浯（左）頒獎給散文首獎許麗芬（右）。記者蔡家蓁／攝影
第18屆浯島文學頒獎典禮今天盛大舉行，金門縣長楊鎮浯（左）頒獎給散文首獎許麗芬（右）。記者蔡家蓁／攝影

受到疫情影響，金門文壇的3大活動~第18屆浯島文學頒獎典禮，並發表本年度出版品成果分享會暨表揚110年國史館台灣文獻館獲獎者，今天上午一併舉行，金門縣長楊鎮浯與立委陳玉珍都到場見證，期許透過文友的生花妙筆，讓更多人知道金門的美。

浯島文學獎今年已邁入第18屆，本屆文學獎參賽熱烈，散文組共收到71件作品，是歷年新高，今年得獎作品，長篇小說組首獎從缺，優等獎有李福井「唐‧詰訶德東遊記」及陳嘉甄「粿葉村」 各得獎金20萬元，獎盃乙面。

散文創作組得獎及作品：首獎1名：許麗芬「情牽蘇臘巴亞」獲得獎金新台幣壹拾萬元。優等獎4名：郭惠珍「童養媳」、徐麗娟「關於飛翔的想像」、陳素華「過客」、陳麗文「風雞」各獲獎金新台幣5萬元，獎盃乙面。

楊鎮浯致詞時表示，今年因疫情關係，讓原本各自舉辦的三大活動，全部擠在年底舉行，讓今天像是金門文學成果展，而每一位創作的作品，都刻畫很深的金門元素，透過他們的文字傳達金門的美與質樸，這是金門文學特色，希望透過各位的生花妙筆，寫出金門的各種風貌，讓世界上更多的華人知道金門的美。

曾獲得百萬小說金典獎的林俊穎則代表評審委員致詞，他說他喜歡金門，對於浯島文學的特殊元素留下深刻印象，他也期許大家能充分探究浯島文學的深層意義，讓浯島文學發揚光大。

文化局局長許正芳表示，今年得獎以及出版的作品都相當不錯，說明金門在地文學經過不斷的粹鍊，已積累出金門文化特色及文學的厚度；希望老幹帶領新枝枒，讓浯島文學一代一代傳承下去，也越辦越精彩。

第18屆浯島文學頒獎典禮今天盛大舉行，金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影
第18屆浯島文學頒獎典禮今天盛大舉行，金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍與獲獎者合影。記者蔡家蓁／攝影
第18屆浯島文學頒獎典禮今天盛大舉行，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
第18屆浯島文學頒獎典禮今天盛大舉行，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯致表示，今年因疫情關係，讓原本各自舉辦的三大活動，全部擠在年底舉行，讓今天像是金門文學成果展。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯致表示，今年因疫情關係，讓原本各自舉辦的三大活動，全部擠在年底舉行，讓今天像是金門文學成果展。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍也應邀致詞，她也期許文友們筆耕不輟，創作出更多好作品。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍也應邀致詞，她也期許文友們筆耕不輟，創作出更多好作品。記者蔡家蓁／攝影

金門 疫情 楊鎮浯

延伸閱讀

4大公投金門選情超冷清 投票率恐創新低

「金門不能只有1間醫院」 縣府擬建置西半島醫療專區

金門縣移民節熱鬧登場 楊鎮浯扮「出洋客」受矚目

述美國小百年校慶校友回娘家 金曲男歌手領唱校歌

相關新聞

11名大愛教師獲「民間師鐸獎」 翻轉孩子弱勢人生

有「民間師鐸獎」之稱的寶佳大愛獎，今天舉行贈獎典禮，今年共有11名大愛教師獲獎，獲獎教師多為學務、輔導領域，他們為學生付...

影／大專創思設計製作競賽 台大正修南台贏得各組第一

第25屆TDK盃全國大專院校創思設計與製作競賽19所大學及技職校院58隊捉對廝殺三天，今天傍晚在南台科大四強決賽、頒獎；...

離譜！幼兒園掩飾超收 竟以教室整修理由要幼生轉讀

高雄鳳山一家私立幼兒園傳出以班級教室整修名義掩飾超收砍班行徑，要荷花班學生轉到其他幼兒園就讀，家長接到聯絡簿通知單查覺怪...

不讓閱讀流於形式 新北能力分級：不再全班看同一本書

為推動閱讀教育，新北市自台北縣時期先購置圖書，升格後進行圖書館改造，近年設置閱推教師，規劃全校、跨班性的閱讀，去年展開第...

台南教師看《聽見歌再唱》 透過電影引共鳴

台南市教育產業工會慰勞老師一年來的辛苦，昨晚邀請會員看電影《聽見歌再唱》，和會員一起暖心進入歲末，迎向2022年。理事長...

雲林3名剪黏、粧佛大師 獲選無形文化資產保存者

雲林縣府今天在歷史建築北港登記所辦理表揚雲林傳統工藝3名保存者及授證典禮，分別為「粧佛」保存者丁宗華、林朝金以及剪黏工藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。