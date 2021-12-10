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尼駐台大使李蜜娜學弟妹在台恐斷炊 銘傳：持續了解學生就讀意願

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
銘傳大學說，自得知尼加拉瓜與我國斷交後，隨即調查本校10位尼加拉瓜學生的就學情況，以及是否持有獎學金，會協助了解學生續讀意願，並提供學費上的幫助、協助申請簽證、協助確認是否有校內打工機會等。。本報資料照片
銘傳大學說，自得知尼加拉瓜與我國斷交後，隨即調查本校10位尼加拉瓜學生的就學情況，以及是否持有獎學金，會協助了解學生續讀意願，並提供學費上的幫助、協助申請簽證、協助確認是否有校內打工機會等。。本報資料照片

尼加拉瓜今日宣布與台灣斷交，目前尼加拉瓜在台就讀學生共計143人，其中90人非台灣獎學金學生，但我國無赴該國留學學生。目前的尼加拉瓜駐台大使李蜜娜是銘傳大學校友，銘傳大學稍早也表示，目前學校共有10名尼加拉瓜籍學生，會持續了解學生就讀意願，並協助在台生活；另外，台灣師範大學稍早也說，目前國語中心共有8名尼加拉瓜籍華語生，會盡量予以照顧。

李蜜娜去年10月26日正式呈遞到任國書給蔡英文總統，她過去曾是台灣獎學金的受獎生，2018年畢業於銘傳大學國際學院國際企業系，之後被派任尼國常駐聯合國日內瓦分部代表團參事，去年抵台擔任駐台公使。銘傳大學國際學院去年曾在台北舉行院友會，李蜜娜當時出席與師長、同學一起享用台式火鍋，她也在致詞時回顧在台求學生涯，感謝在師長協助下學會擁抱專業知識和技術。

銘傳大學也回應，自得知尼加拉瓜與我國斷交後，隨即調查本校10位尼加拉瓜學生的就學情況，以及是否持有獎學金，會協助了解學生續讀意願，並提供學費上的幫助、協助申請簽證、協助確認是否有校內打工機會等。若學生選擇離校或離台，也會提供各項事務處理的相關諮詢，必要時，會聯繫導師偕同輔導，盡可能幫助學生在各方面的需求。

台師大國語教學中心目前共有8位尼加拉瓜籍華語生、1名學位生。台師大表示，其中8名學生均領取由我國外交部提供的「台灣獎學金」，有關受獎生的後續情形，擬依外交部決議及來函辦理；另有1名學位生，目前正領取本校提供的外國學生獎學金，若尼加拉瓜籍華語生及學位生提出特殊需求，將盡量予以照顧。

尼加拉瓜 銘傳大學 華語

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