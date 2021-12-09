快訊

警覺性低？離職實驗員染疫卻「自行就醫」 陳時中要查

染疫實驗員搭北捷「雙北趴趴走」 確診足跡一次看

落實108課綱實作 全台首座教育基地在嘉市揭牌

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
「基地縣市」簽約並揭牌後大合照。記者李宗祐／攝影
「基地縣市」簽約並揭牌後大合照。記者李宗祐／攝影

「課程與教學」是學校教育的核心，更是「108課綱」教育政策的革新方向；嘉義市政府引進國家教育研究院資源，今天上午，雙方共同簽訂落實108課綱的「基地縣市」合作備忘錄，也讓嘉義市成為全國第一個基地縣市。市長黃敏惠表示，經由點、線、面的合作，讓教育更深化、更多元，而這些課程也就是作為未來教學最好的後盾，相信這樣的一個教育能量發光會在嘉義市呈現出來。

上午在嘉義市崇文國小據德樓演藝廳，市長黃敏惠與國家教育研究院院長林崇熙共同為「基地縣市」簽約並揭牌，同時授予民族國小、南興國中兩校「基地學校」牌匾。

市長黃敏惠表示，選擇嘉義市做為全台灣第一個基地縣市，面對108課綱其實很多家長並不是十分了解，但經由多年來的溝通及教育團隊的努力，一直不斷在作說明，家長慢慢會接受新思維會帶來新的作為，嘉義市的教育還有不足的地方，有機會和中央研究教育政策的國教院充分合作、指導，嘉市有最好的老師、教育團隊以及家長，現在又有最好的策略方向，能給予最好的課程、指導，這對嘉市未來的教育幫助很大。

她指出，這次有民族國小、南興國中兩所學校能成為合作的基地學校，將成為重要的標竿，可說是一個「點」、課輔團隊的連結成「線」、加上中央與地方合作成為「面」，點、線、面結合在一起， 讓教育更深化、更多元，而這些課程也就是作來教學最好的後盾。

黃敏惠說，其實2年多前12年國教就不斷地在研究，跨領或不斷在串連起來，現在是最重要的一塊 ，和中央重要政策單位的連結，還有民間單位的協助，讓我們不但能走出去，為孩子找到更多精采舞台，這些都可以從國小做起，嘉義市是重視教育的地方，所以協力共好，就從嘉義開始，我們會隨時積極地去調整、推動，讓教育夥伴願意去做，這樣的一個教育能量發光會在嘉義市呈現出來。

院長林崇熙指出，許多家長仍不了解108課綱精神，學生也對傳統學習缺乏熱情。過去國教院就有基地學校合作，但覺得單點不夠，很高興與嘉義市合作基地縣市，期望雙方攜手規劃、貫徹落實108課綱的素養教育以及實作，國教院可協助嘉義市培養協作人才，嘉義市也可提供國教院各層級、各面向的研究場域，有助掌握學校落實新課綱的狀況。期望提供孩子更多學習資源，探索並開創更多的可能性。

「基地縣市」簽約並揭牌後與會人員大合照。記者李宗祐／攝影
「基地縣市」簽約並揭牌後與會人員大合照。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠(左)、國家教育研究院院長林崇熙(右)完成簽約儀式。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠(左)、國家教育研究院院長林崇熙(右)完成簽約儀式。記者李宗祐／攝影
揭牌後合影。記者李宗祐／攝影
揭牌後合影。記者李宗祐／攝影
民族國小、南興國中兩所學校成為合作的基地學校。記者李宗祐／攝影
民族國小、南興國中兩所學校成為合作的基地學校。記者李宗祐／攝影

嘉義 108課綱 黃敏惠

延伸閱讀

超省力！YouBike電動輔助車在嘉義市首發 前半小時10元

堵Omicron病毒 嘉市長黃敏惠：應嚴防病毒可能的衝擊影響

嘉市購物節最大獎269萬轎車亮相 吸引民眾目光

湖子內活動中心動土 黃敏惠曝建照數量「開始起飛了」

相關新聞

調查：線上學習比例倍增 家長卻不支持納正式教育

疫情讓數位學習成為一門顯學，「學習吧LearnMode」今天公布2021數位學習趨勢報告，發現學生家長對於數位學習的認知...

幼教師生比1比15已40年未調 教育部：緩步調整

立法院教育及文化委員會今天舉辦「幼兒教育及照顧法第16條條文修正草案」公聽會，眾多立委以及民間團體呼籲立刻調降幼兒園師生...

落實108課綱實作 全台首座教育基地在嘉市揭牌

「課程與教學」是學校教育的核心，更是「108課綱」教育政策的革新方向；嘉義市政府引進國家教育研究院資源，今天上午，雙方共...

警力前進校園 提醒學生慎防毒品咖啡包 遭性騷擾要求助

基隆市警局密集前往高中和國中小宣導預防犯罪，保障學生人身安全。新興毒品蔓延快速，員警也以向學生介紹毒品咖啡包會利用新潮包...

普通班老師教資優班卻領無加給 全教產批：同工不同酬

行政院日前拍板軍公教調薪4%，全國教育產業總工會（全教產）今天表示，特教老師並沒有調升加給，甚至多數普通班老師被請託教資...

高三下學習歷程檔案作業繁瑣 四個重要時程一次看

高中學習歷程檔案伴隨新課綱上路至今屆滿五個學期，不少高中生感嘆「已被檔案搞得人仰馬翻」，但按大學招聯會公告的後續期程，高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。