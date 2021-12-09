落實108課綱實作 全台首座教育基地在嘉市揭牌
「課程與教學」是學校教育的核心，更是「108課綱」教育政策的革新方向；嘉義市政府引進國家教育研究院資源，今天上午，雙方共同簽訂落實108課綱的「基地縣市」合作備忘錄，也讓嘉義市成為全國第一個基地縣市。市長黃敏惠表示，經由點、線、面的合作，讓教育更深化、更多元，而這些課程也就是作為未來教學最好的後盾，相信這樣的一個教育能量發光會在嘉義市呈現出來。
上午在嘉義市崇文國小據德樓演藝廳，市長黃敏惠與國家教育研究院院長林崇熙共同為「基地縣市」簽約並揭牌，同時授予民族國小、南興國中兩校「基地學校」牌匾。
市長黃敏惠表示，選擇嘉義市做為全台灣第一個基地縣市，面對108課綱其實很多家長並不是十分了解，但經由多年來的溝通及教育團隊的努力，一直不斷在作說明，家長慢慢會接受新思維會帶來新的作為，嘉義市的教育還有不足的地方，有機會和中央研究教育政策的國教院充分合作、指導，嘉市有最好的老師、教育團隊以及家長，現在又有最好的策略方向，能給予最好的課程、指導，這對嘉市未來的教育幫助很大。
她指出，這次有民族國小、南興國中兩所學校能成為合作的基地學校，將成為重要的標竿，可說是一個「點」、課輔團隊的連結成「線」、加上中央與地方合作成為「面」，點、線、面結合在一起， 讓教育更深化、更多元，而這些課程也就是作來教學最好的後盾。
黃敏惠說，其實2年多前12年國教就不斷地在研究，跨領或不斷在串連起來，現在是最重要的一塊 ，和中央重要政策單位的連結，還有民間單位的協助，讓我們不但能走出去，為孩子找到更多精采舞台，這些都可以從國小做起，嘉義市是重視教育的地方，所以協力共好，就從嘉義開始，我們會隨時積極地去調整、推動，讓教育夥伴願意去做，這樣的一個教育能量發光會在嘉義市呈現出來。
院長林崇熙指出，許多家長仍不了解108課綱精神，學生也對傳統學習缺乏熱情。過去國教院就有基地學校合作，但覺得單點不夠，很高興與嘉義市合作基地縣市，期望雙方攜手規劃、貫徹落實108課綱的素養教育以及實作，國教院可協助嘉義市培養協作人才，嘉義市也可提供國教院各層級、各面向的研究場域，有助掌握學校落實新課綱的狀況。期望提供孩子更多學習資源，探索並開創更多的可能性。
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