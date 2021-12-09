普通班老師教資優班卻領無加給 全教產批：同工不同酬

行政院日前拍板軍公教調薪4%，全國教育產業總工會（全教產）今天表示，特教老師並沒有調升加給，甚至多數普通班老師被請託教資優班，卻因非屬資優班編制教師，無從申領特殊教育津貼。目前領有資優合格教師證的教師很少，多數特教領域的教師也多屬身障類，呼籲教育部不要再沿用「過時」函釋，改善資優班教學現場同工不同酬的怪象。

全教產今天召開記者會表示，教育部目前仍沿用「過時」的函釋在核發特教加給，也就是若非員額編制內教師，無從支領特殊教育津貼，若學校教師非屬資優班的編制，將沒有特殊教育津貼。

全教產理事長林碩杰指出，2015年行政院公布「教師待遇條例」後，特殊教育津貼已消失，特教加給已取得法源，但教育部竟直接沿用「過時」的規定，且忽略了2017年通「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」第三條所定義的支給特殊教育職務加給（特教加給）。

林碩杰也說，目前領有資優合格教師證的教師很少，多數特教老師都是身障類，但各縣市資優班隨時會減班或停招，到時候資優班老師馬上會被改派至「遙遠」學校，因此現有各國中資優班都是請託普通班教師去資優班授課，卻造成這些老師雖是「普通班編制內老師」，卻不是「資優班編制內的老師」。

全教產也舉例，若是特教班編制內有資優證照者，可獲1800元特教加給；若是特教編制但無資優證照者，可獲600元特教加給；若非特教編制，但也無資優證照者，則是0元加給。但以新北市為例，全市理論上要聘任120名資優班教師，但資優師資培育不足，各校傾向遴聘校內正式教師來穩定資優教育發展。

新北市教育產業工會理事長李曼麗則說，普通班教師任教資優班，工作內容也包括定期召開IGP會議，擬定孩子的學習方案，並針對不同的特性設計安排個別教學活動、指導資優生於適當環境下學習、提供學生心理諮商、安撫資優生、協助資優生身心正常發展，但這些實際擔任與特殊教育有關之工作者，卻沒有特教加給。

全教產呼籲，目前「教師待遇條例」與「公立中小學教師職務加給及工作費支給要點」均已無編制內限制，既然「特教加給」是發給實際擔任與特殊教育有關的特定工作者，教育部不該繼續沿用「過時」函釋，讓資優班教學現場同工不同酬。