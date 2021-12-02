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智慧互動電子白板融入複合教學 花蓮首座培訓基地啟用

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
ViewSonic優派國際捐贈花蓮縣5台86吋智慧互動電子白板，還提供「myViewBoard數位教學平台」授權縣內師生無償使用。圖／花蓮縣府提供
ViewSonic優派國際捐贈花蓮縣5台86吋智慧互動電子白板，還提供「myViewBoard數位教學平台」授權縣內師生無償使用。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣政府與ViewSonic優派國際合作，在吉安鄉北昌國小建置「智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地」，將導入種子教師培訓等課程，建立兼具實體與數位式的複合式教學，促進縣內教育資源均質化。

縣長徐榛蔚昨與優派國際董董事長朱家良簽定合作備忘錄，以北昌國小為示範據點，優派國際捐贈5台86吋智慧互動電子白板、協助建置北昌國小為培訓基地，也提供「myViewBoard數位教學平台」授權縣內師生無償使用。

徐榛蔚說，這是東部首間「智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地」，藉由軟硬體資源的整合，期盼透過智慧電子白板在教學現場與學生實體互動，優化教學品質，給孩子多元的學習。

花蓮縣府近年來致力推動智慧校園，不少學校都有智慧互動電子白板，網路上也提供不少教學工具，但因沒有良好的系統整合，老師必須自己搜尋。這次優派國際的智慧互動電子白板，搭載互動式平台管理，方便許多。

朱家良說，優派國際今年暑假啟動「全台複合式教學升級計畫」，希望啟發教師融入使用數位科技輔助實體教學的創新思維，這次與花蓮縣府合作，以實體設備搭載互動式平台管理的虛實整合模式，打破傳統課室受限時間、地域的界線，發展高效能教學模式。

縣府表示，培訓基地啟用同時，北昌國小也會開設教學增能應用等初階及進階系列課程共6場次，希望各領域教師都能踴躍參加，深入了解複合式教學模式。

花蓮縣政府與ViewSonic優派國際合作，在吉安鄉北昌國小建置「智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地」。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣政府與ViewSonic優派國際合作，在吉安鄉北昌國小建置「智慧互動電子白板融入教學應用培訓基地」。圖／花蓮縣府提供

花蓮 徐榛蔚 吉安

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