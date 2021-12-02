南市7成學校已建置AED 即刻救援點亮「心」生命

台南市民黃柏昌響應市長黃偉哲公私協力理念，今天捐贈18套全自動心臟體外電擊去顫器 (AED)給學校及龍崎衛生所，為學生及社區打造更安全活動場域，教育局長鄭新輝頒感謝狀，強調此善行讓校園全面建置AED又邁進一大步。

南市教育局表示，台灣每年心血管疾病是10大死因的第2，因心臟病或其他緊急心血管疾病猝死的案件不少，若能夠在場所設置自動體外心臟電擊器，將可以拯救更多人命；黃柏昌所捐贈的AED緊急救命設備好操作，讓校園環境發揮「即刻救援」的功能，降低生命瞬間殞逝不幸事件的發生。

黃柏昌的母親陳雪說，協助校園設置AED，除讓學校有更安全活動場域，也提供社區民眾更安全的休憩場所；此次捐贈項目，除了AED 套組外，另捐助1年凱樂斯AED雲端管理系統費用，讓學校可隨時掌握AED的現況，確認使用效能，期許此舉讓更多人參與社會公益，建立善的循環。