南市7成學校已建置AED 即刻救援點亮「心」生命
台南市民黃柏昌響應市長黃偉哲公私協力理念，今天捐贈18套全自動心臟體外電擊去顫器 (AED)給學校及龍崎衛生所，為學生及社區打造更安全活動場域，教育局長鄭新輝頒感謝狀，強調此善行讓校園全面建置AED又邁進一大步。
南市教育局表示，台灣每年心血管疾病是10大死因的第2，因心臟病或其他緊急心血管疾病猝死的案件不少，若能夠在場所設置自動體外心臟電擊器，將可以拯救更多人命；黃柏昌所捐贈的AED緊急救命設備好操作，讓校園環境發揮「即刻救援」的功能，降低生命瞬間殞逝不幸事件的發生。
黃柏昌的母親陳雪說，協助校園設置AED，除讓學校有更安全活動場域，也提供社區民眾更安全的休憩場所；此次捐贈項目，除了AED 套組外，另捐助1年凱樂斯AED雲端管理系統費用，讓學校可隨時掌握AED的現況，確認使用效能，期許此舉讓更多人參與社會公益，建立善的循環。
學校是學生學習與成長的園地，也是社區集會場所的首選，緊緊維繫著社區生活。教育局長鄭新輝表示，近年來校園開放為市府重要政策，民眾到學校運動休閒也成為日常生活的一部分；目前南市校園已近7成學校完成AED設備建置，此善舉為校內學生及社區民眾建置更安全的校園環境和休憩場域，朝全面建置AED目標邁進一大步。
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