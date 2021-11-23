雙語部招生率剩2成！政院拚設科學園區實中 外界盼喊卡

行政院長蘇貞昌今年宣布在嘉義、屏東等地增設科學園區實驗中學，引發反彈聲浪。教師表示，兩縣市既有學生數不多，應該先確定有人移入，再設新校，否則將瓜分鄰校生源。立委也不贊成另增一校，呼籲科技部整合全國各實中資源，開放新園區員工子女遠距修課，或請在地學校增設雙語部來照顧園區外籍員工子女。

我國新竹、中部、南部三大科學園區設有實驗中學，吸引在地生報名，竹科實中高中部已躍升全市第一志願。如今政院在嘉義、屏東等非六都縣市增設科學園區並附設實中，當地教師聽聞後表示憂心，認為少子化已成定局，新學校恐瓜分既有生源。

屏東縣教師會理事長陳建宏分析，屏東學生並不多，還有學子跨區到高雄讀書，連公立中學都招不滿。屏東近年也增添不少實驗學校，有學校辦不到5年就停招，顯示實驗教育需求不如預期得多。他建議等園區帶動人口移入後，再增設新校。

科學園區實中除搶破頭的一般生班級，還有招收外籍員工子女的雙語部。按科技部統計，108學年放寬入學條件後，中科實中雙語部110學年招生率還是只有二成二，每5個學生就有1個老師；南科實中雙語部招生率五成二、竹科實中七成四，都未滿招。

中部科學園區管理局局長許茂新解釋，我國正推行雙語國家政策，其實很多家長都想為孩子報名實中雙語部，只是不符入學條件。按科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法，只有外籍人士，或跟著家長在海外居留2年以上，且回國未滿1年的本國籍人士能讀實中雙語部。

立委鍾佳濱則認為雙語部教學不夠符合家長需求。他分析，來台工作的英語系國家人士只占整體的兩成多，日本等其他母語國籍者也很多，一所實中難兼顧這麼多種語言教學，不如由科技部整合全台各科學園區實中，接著可安排竹科教英文、中科教日文，同時修改就學辦法，開放各個實中學生跨縣市遠距學習。這樣不但能解決招不滿困境，也更貼近家長需求，吸引人才留在園區。

科技部對此表示，將與教育部研議可行性。