綠委提案禁止私校辦入學考 朝野無共識交付協商

國人讀私立國中小風氣漸盛，教團揭露部分學校舉辦「小型聯考」選才，升學壓力向下延伸。民進黨立委林宜瑾今天提出私立學校法第39條和第57條修正草案，擬要求私校一律以抽籤方式招生。但最後朝野立委無共識，宣布保留此條文，將送往院會進行朝野協商，持續溝通。

教育部長潘文忠今天在會前接受媒體聯訪表示自己支持修法，主因是國民教育屬基礎教育，應以教育均衡的方式入學。但有些學校變相以小型聯考的方式進行招生，嚴重扭曲國民教育本質。若能修法通過，能使國民教育正常化，讓各校辦學上更符合國民教育精神。

全國教師工會總聯合會呼籲修法，理事長侯俊良表示，私校招生亂象已讓教育系統形成「貴族私校階級」、「一般公校階級」兩個世界，一邊是不得拒絕任何學生的公立國中，一邊卻是透過考試精挑細選後的私立國中，讓「階級因素」成為決定學生升學的關鍵，嚴重傷害國教精神與教育公共化理念。

全教總比較各縣市，指出中部地區的亂象堪稱最為嚴重，光是台中市就有15、16所私立中學以各種名目進行招生，甚至還有專門的網站公告各私校考試的時間與內容。為迎合這樣的升學競爭氛圍，台中各補習班競相開設「私校專班」，每年到了私校招生季節，宛如50年代國小升初中的聯考制度復辟。

南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖指出，這已對對南投地區產生磁吸效應，每到考季，由補習班及國小老師辦理團體報名，再以遊覽車共乘至台中市應試私校，不僅有違就近入學的精神，也不利偏遠地區教育品質的穩定。

台中市教師職業工會理事長洪維彬說，目前許多國小學生在小三、小四就開始接受升學考試的填鴨補習，這根本是讓國小教育系統大開倒車。若能修法讓私立學校法更加健全，讓主管機關無法再迴避，相信能遏制私校招生亂象，落實教育公共化願景。

不過，今天有立委認為不應限制私校這麼多，且在雙語國家政策下，部分學校雙語實驗等特色班級，有能力編班的需求。若只能以抽籤選才，反而不利教師規畫教學內容。