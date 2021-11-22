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全國唯6 靜宜大學職涯領航計畫獲教育部「全校類」補助

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學承接台中市政府的「台中跨境體驗示範基地」，以鏈結跨境電商平台資源，並協助跨境經濟，成為年輕朋友的創業基地。圖／靜宜大學提供
靜宜大學承接台中市政府的「台中跨境體驗示範基地」，以鏈結跨境電商平台資源，並協助跨境經濟，成為年輕朋友的創業基地。圖／靜宜大學提供

靜宜大學推動學生的職涯輔導，今年以「靜宜職涯領航．精心培育出好人才」計畫，獲得教育部青年發展署大專校院推動職涯輔導「全校類」補助，全國只有6所學校獲得，校方也透過年度成果展，呈現學生的創新創業、跨境數位、專題式學習、職涯發展、產學與跨域實習等學習成果。

靜宜大學「職涯發展暨產業促進處」職產長魏清圳指出，該校以職涯探索、境內外實習、就業輔導與媒合、產學合作等創新培育策略，協助學生從零哩啟航，並整合興趣探索、學習規劃、實習橋接與就業媒合，以四年一貫就業培力，讓學生成為產業所需專業人才，未來也朝向新住民人才培力目標邁進。

副職產長張愛卿表示，這次成果展的亮點是結合教育部高等教育深耕計畫，與勞動部就業服務等相關資源，協助大一、大二學生探索職涯、創新創意學習，也規劃創業工作坊等實用課程；大三、大四學生則瞭解產業現況，優化求職履歷，校方也積極提供跨域實習，超前部署，學生能順利接軌職場，畢業即就業。

魏清圳指出，職產處積極推動學生的就業實習輔導、專業跨域課程，為深入擴展創新育成相關策略，去年更承接台中市政府的「台中跨境體驗示範基地」，以鏈結跨境電商平台資源，並協助跨境經濟，成為年輕朋友的創業基地。

靜宜大學還承接內政部移民署「新住民多元文化人才培訓計畫」，結合7所大專校院及在台中東協廣場的「台中跨境體驗示範基地」，為全台新住民與新二代進行「多元文化種子教師」培訓課程，期望成為文化交流的重要橋梁，也協助新住民及新二代的就業或創業能量。

靜宜大學以職涯探索、境內外實習、就業輔導與媒合、產學合作等創新培育策略，協助學生從零哩啟航。圖／靜宜大學提供
靜宜大學以職涯探索、境內外實習、就業輔導與媒合、產學合作等創新培育策略，協助學生從零哩啟航。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過年度成果展，呈現學生的創新創業、跨境數位、專題式學習、職涯發展、產學與跨域實習等學習成果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過年度成果展，呈現學生的創新創業、跨境數位、專題式學習、職涯發展、產學與跨域實習等學習成果。圖／靜宜大學提供
靜宜大學多元文化人才培訓計畫啟動典禮。圖／靜宜大學提供
靜宜大學多元文化人才培訓計畫啟動典禮。圖／靜宜大學提供

職涯 實習 創業

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