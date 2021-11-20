快訊

國際關注彭帥安危 白宮要求中國交代下落

不到百生的嘉義大埔國中小一鳴驚人 獲教學卓越金質獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣極偏遠學校大埔鄉國中小校長林子欽(右五)帶領教學團隊以「溪手共好-點亮3337囝仔ㄟ未來」教學主題獲獎，昨天到中正大學，從教育部長潘文忠(左四)手上，接下教學卓越獎的最高榮譽金質獎。圖／林子欽提供
嘉義縣極偏遠學校大埔鄉國中小校長林子欽(右五)帶領教學團隊以「溪手共好-點亮3337囝仔ㄟ未來」教學主題獲獎，昨天到中正大學，從教育部長潘文忠(左四)手上，接下教學卓越獎的最高榮譽金質獎。圖／林子欽提供

嘉義縣極偏遠學校大埔鄉國中小，位在曾文水庫範圍，全鄉人口不到萬人，學區老化、人口流失，全校學生不到百人，校長林子欽帶領一批熱情教師，組成「內葉團隊」，內葉就是閩南語黑鳶（老鷹）發音，擁抱教育愛、欣賞學生，一起在偏鄉教育藍天中合作遨遊，昨天榮獲教學卓越金質獎，一鳴驚人。

林子欽帶領教學團隊以「溪手共好-點亮3337囝仔ㄟ未來」教學主題獲獎，昨天到中正大學，從教育部長潘文忠手上，接下教學卓越獎的最高榮譽金質獎，與教育處、大埔鄉親家長、師生共享榮耀。

林子欽說，大埔教學團隊以當地老鷹特色生態，組成「內葉團隊」，一起在偏鄉教育藍天中合作遨，用壞掉的筆電、數不清熬夜摸黑回宿舍的夜晚、犧牲無法下山與家人團聚的時間，得獎瞬間都感覺值得了！

盤點實驗教育5年來，從師資缺乏、孩子文化刺激不足，到系統化彙整「里山學、溪遊記、創客松」三大主軸課程，完成方案文本撰寫，淬鍊而成的「溪手共好」大埔里山生態課程，「感謝與我們走過初選、決選漫漫長路，中正大學、嘉大、台南大學、彰師大、台師大、南台科大等教授的陪伴，和教育處支持。」

林子欽強調，攜伴同行不會孤單，互助分享才能精進，「我們將秉此精神繼續努力，深耕里山實驗教育，並與他校密切交流、分享課程。

大埔國中小屬極偏學校，離市區約：8、90公里，山路蜿蜒、每天公車僅3班次，交通不便，學生及班級數少，文化資源及刺激嚴重不足，但大埔位在曾文水庫範圍，水利署每年提供水庫回饋金給鄉公所，補助學生，國中小從幼兒園讀到國中，不用花錢。

嘉義縣極偏遠學校大埔鄉國中小校長林子欽帶領教學團隊以「溪手共好-點亮3337囝仔ㄟ未來」教學主題，榮獲教學卓越獎的最高榮譽金質獎。圖／林子欽提供
嘉義縣極偏遠學校大埔鄉國中小校長林子欽帶領教學團隊以「溪手共好-點亮3337囝仔ㄟ未來」教學主題，榮獲教學卓越獎的最高榮譽金質獎。圖／林子欽提供

大埔 偏鄉教育 水庫

延伸閱讀

無止盡的手腳並用！ 嘉義大埔「三腳南山」之攀爬回憶一次就夠了

嘉義16歲小女俠當委員 勇闖衛福部替兒少發聲

AI基金五強 淨值翻倍

跨國投資股票型 帶勁

相關新聞

罕見！國立大學校長任私校董事 教團疑：忙得過來嗎？

文化大學擁有百億校產，董事會席位成為兵家必爭之地，未料改選名單驚現台灣大學校長管中閔，以及成功大學校長蘇慧貞。教育團體分...

內幕╱文大董事會新名單曝光 管中閔、蘇慧貞入列

文化大學前董事長張鏡湖前年辭世，董事會陷入家族派、校友派五比五角力，直到法院裁示台大前副校長陳泰然擔任臨時董事長才解僵局...

國中學務主任稱為公平 竟要求代理師拿鐘點費分同事

新北板橋江翠國中的古姓學務主任，被爆料要求一位體育代理老師將超時鐘點費28000元拿出來，分給另外兩位體育代理老師，江翠...

不到百生的嘉義大埔國中小一鳴驚人 獲教學卓越金質獎

嘉義縣極偏遠學校大埔鄉國中小，位在曾文水庫範圍，全鄉人口不到萬人，學區老化、人口流失，全校學生不到百人，校長林子欽帶領一...

竹縣首座公立華德福學校誕生 邀楊文科鑿刻校名木匾

新竹縣北平國小受少子化衝擊，10年前新生僅1人，校方近年和縣府合作，成功轉型為縣內第1所公立華德福實驗學校，今年9月全新...

新課綱現場／微課程難搶 家長怨城鄉差距

多元選修、彈性課程是新課綱一大亮點，有明星高中與頂尖大學結盟，共同開設微課程，由大學教授擔任開課師資，讓高中生跨校選修。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。