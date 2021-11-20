不到百生的嘉義大埔國中小一鳴驚人 獲教學卓越金質獎

嘉義縣極偏遠學校大埔鄉國中小，位在曾文水庫範圍，全鄉人口不到萬人，學區老化、人口流失，全校學生不到百人，校長林子欽帶領一批熱情教師，組成「內葉團隊」，內葉就是閩南語黑鳶（老鷹）發音，擁抱教育愛、欣賞學生，一起在偏鄉教育藍天中合作遨遊，昨天榮獲教學卓越金質獎，一鳴驚人。

林子欽帶領教學團隊以「溪手共好-點亮3337囝仔ㄟ未來」教學主題獲獎，昨天到中正大學，從教育部長潘文忠手上，接下教學卓越獎的最高榮譽金質獎，與教育處、大埔鄉親家長、師生共享榮耀。

林子欽說，大埔教學團隊以當地老鷹特色生態，組成「內葉團隊」，一起在偏鄉教育藍天中合作遨，用壞掉的筆電、數不清熬夜摸黑回宿舍的夜晚、犧牲無法下山與家人團聚的時間，得獎瞬間都感覺值得了！

盤點實驗教育5年來，從師資缺乏、孩子文化刺激不足，到系統化彙整「里山學、溪遊記、創客松」三大主軸課程，完成方案文本撰寫，淬鍊而成的「溪手共好」大埔里山生態課程，「感謝與我們走過初選、決選漫漫長路，中正大學、嘉大、台南大學、彰師大、台師大、南台科大等教授的陪伴，和教育處支持。」

林子欽強調，攜伴同行不會孤單，互助分享才能精進，「我們將秉此精神繼續努力，深耕里山實驗教育，並與他校密切交流、分享課程。