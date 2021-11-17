教部修法治私校人頭董事 專任董事年支出上限大砍800萬

私校董事會專任董事成員每月最高可領十多萬，年薪上看百萬，卻有不少私校董事會是指派人頭，或由親友輪當領好領滿，引發不少爭議。教育部近日修法，全體專任董事會成員一學年的支領上限從1000萬元下修至200萬元，多個教育團體肯定該作法，卻也批評董事會理當全為無給職，是教育部早期自開後門；也有私校校長認為，教育部修法沒給緩衝期，恐影響董事會運作。

專任董事長、董事、監察人每人最高可月領（本薪、學術加給及主管加給）約13萬6000元，但據教育部2017年決算，有些私校只有一名專任董事，卻也有董事會人事費多達990萬8604元，教育部雖限制全年1000萬元上限，實際上卻暗藏弊端。

教育部今年初預告修正「學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準」草案，未來只有董事長或一名專任董事可支薪，歷經十個月討論，據了解，教育部考量無法源限制專任董事人數，因此將全體專任董事會成員一學年的支領上限從1000萬元下修至200萬元，若以最高薪資標準來計算，形同每校只能聘一位專任董事。

全國私校工會理事長尤榮輝對修法表示肯定，他說，過去私校董事原為無給職，教育部2009年修法容許派任有給職董事，原意是讓董事會能發揮經營及募款功能，卻有不少私校濫用制度，讓有給職董事坐領乾薪，甚至淪為家族洗錢管道，或用來酬庸「私校門神」。

高教工會組織部主任林柏儀則認為修法力度不夠，他說，私校董事本該為無給職，教育部卻自開後門，給薪卻沒有規範董事應有專職事實，也沒有上、下班規範，如今雖下修至兩百萬，他直言「貪污兩百萬跟一千萬都是貪」。

而在少子化後，私校財務急速惡化，卻有私校董事會仍維持高額支出。尤榮輝說，有私校總資產47億元，108學年度董事會支出竟高達1148萬；也有私校總資產僅約22億，學校連年虧損，卻又安排董事長兒子擔任有給職董事，每年負擔135萬薪資，董事會總支出逾500萬元，顯然不合理。

私立科大校院協進會理事長、中國科大校長唐彥博則指出，教育部修法形同只能聘一名專任董事，但各私校董事會運作不同，有些全為無給職，也有學校置一至三名專任董事，修法沒給緩衝期，恐影響董事會運作。

教育部則說，本學年第一學期預算執行中，因此增設漸進式規定，上半年的支領總額以現行條文額度折半計算，也就是以500萬元為上限，若已支領超額薪資，並無追回規定。