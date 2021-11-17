快訊

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

10月1日才保外就醫...孫道存今凌晨病逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近10年學士研究助理月領31K 科技部將了解各校情況

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部次長林敏聰（左）17日在立法院教育及文化委員會備詢。記者潘乃欣／攝影
科技部次長林敏聰（左）17日在立法院教育及文化委員會備詢。記者潘乃欣／攝影

我國一年執行2萬多件科技部專題研究，研究助理是當中重要螺絲釘。高教工會今舉行記者會，指科技部多年前發布「專任助理人員工作酬金參考表」，明定學士級專任助理月薪3萬1520元、碩士級3萬6050元，形同學術界的「22K」，多數大專校院因此不願給更高，專任助理薪資凍漲10年。軍公教薪資明年將調漲4％，呼籲同步提升助理敘薪標準。

高教工會理事長周平表示，他們普查全國160所大專校院的新進專任助理薪資，發現僅102校公開薪資標準，高達五成學校的學士級或碩士級專任助理第一年的薪資標準從10年前凍漲至今。前科技部長陳良基廢除專任助理人員工作酬金參考表後，12所學校的薪資標準甚至開始低於規定的下限。

周平表示，政府2018年前曾為軍公教調薪3％，但當時約七成學校，並未同步調整專任助理薪資標準。由此可以想見，行政院明年為軍公教調薪4％，這些專任研究助理可能仍舊「看得到、吃不到」。

立委林宜瑾今天上午質詢科技部次長林敏聰時提到，我國大學生兼任研究助理薪資也很低落，每月平均領4000元到1萬元，如陽明交通大學每名碩士生每月上限2萬元、世新大學每月上限1萬元。做實驗、找文獻等「苦工」都是學生在做，薪酬和工時不成比例，呼籲科技部全面提升學生的酬金。

林敏聰今天傍晚回應，高教工會做的調查非常正面、有意義，科技部也很重視專任助理人員收入標準，未來將全面調查各科技部專題研究計畫的助理人員薪資，了解哪些或哪一領域的研究計畫敘薪標準低於水平。

林敏聰也解釋，當時科技部廢除專任助理人員工作酬金參考表，是為了增加敘薪彈性，開放各校不只按學歷敘薪。至於是否再將學歷作為單一敘薪標準，或修改敘薪規則、加入其他敘薪條件，科技部將仔細盤點，思考更好的方案。

至於兼任助理的薪酬，林敏聰表示，目前授予各校和計畫主持人彈性空間，未來將全盤了解目前情況，找出更好的給薪方法。明年基礎科研經費提升14％，將規畫照顧基層研究人員。

薪資凍漲 軍公教

延伸閱讀

科技部協調大學增設太空系統工程所 首選陽明交大

已核定17億元經費　台南國道1號又將多一處匝道

體育署長難產 蘇貞昌認同修法放寬政治任命

幼兒園師生比40年未改 黃偉哲連署支持調降到1：12

相關新聞

清大案意外捲北大與民進黨開課 潘文忠這樣說

清華海峽研究院於清華大學設辦公室，被認定違反兩岸條例，卻也引來國民黨質疑，民進黨新北市黨部與台北大學合作開辦公共政策研習...

影／明年分科測驗擬採0.1%方案 潘文忠：112學年較適合

大學招聯會日前討論111學年度學測與分科測驗的計分方式，確立明年個人申請、繁星推薦所用的學測成績，將以各科前1%學生平均...

非華獎生想入境學華語 潘文忠曝規畫：最快明年三月

國內新冠肺炎疫情趨緩，教育部目前只開放110學年共約1.4萬名獲得華語文獎學金的境外生申請入境，另有5000多名非獎學金...

近10年學士研究助理月領31K 科技部將了解各校情況

我國一年執行2萬多件科技部專題研究，研究助理是當中重要螺絲釘。高教工會今舉行記者會，指科技部多年前發布「專任助理人員工作...

750萬筆學生成績、家長個資被駭 教部強調這單位沒事

台南檢調今年7月間據報，有不法民眾利用指考完補習班業者開始招生之際，持人頭電話四處兜售學生個資，經追蹤IP後，發現是知名...

管中閔宣布不續任台大校長 教部一周前才剛做了這件事

台灣大學校長管中閔歷經卡管風暴後，終於在2019年順利上任，上月底宣布不續任第二任，拋出教育界震撼彈，外界解讀管中閔因爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。