近10年學士研究助理月領31K 科技部將了解各校情況

我國一年執行2萬多件科技部專題研究，研究助理是當中重要螺絲釘。高教工會今舉行記者會，指科技部多年前發布「專任助理人員工作酬金參考表」，明定學士級專任助理月薪3萬1520元、碩士級3萬6050元，形同學術界的「22K」，多數大專校院因此不願給更高，專任助理薪資凍漲10年。軍公教薪資明年將調漲4％，呼籲同步提升助理敘薪標準。

高教工會理事長周平表示，他們普查全國160所大專校院的新進專任助理薪資，發現僅102校公開薪資標準，高達五成學校的學士級或碩士級專任助理第一年的薪資標準從10年前凍漲至今。前科技部長陳良基廢除專任助理人員工作酬金參考表後，12所學校的薪資標準甚至開始低於規定的下限。

周平表示，政府2018年前曾為軍公教調薪3％，但當時約七成學校，並未同步調整專任助理薪資標準。由此可以想見，行政院明年為軍公教調薪4％，這些專任研究助理可能仍舊「看得到、吃不到」。

立委林宜瑾今天上午質詢科技部次長林敏聰時提到，我國大學生兼任研究助理薪資也很低落，每月平均領4000元到1萬元，如陽明交通大學每名碩士生每月上限2萬元、世新大學每月上限1萬元。做實驗、找文獻等「苦工」都是學生在做，薪酬和工時不成比例，呼籲科技部全面提升學生的酬金。

林敏聰今天傍晚回應，高教工會做的調查非常正面、有意義，科技部也很重視專任助理人員收入標準，未來將全面調查各科技部專題研究計畫的助理人員薪資，了解哪些或哪一領域的研究計畫敘薪標準低於水平。

林敏聰也解釋，當時科技部廢除專任助理人員工作酬金參考表，是為了增加敘薪彈性，開放各校不只按學歷敘薪。至於是否再將學歷作為單一敘薪標準，或修改敘薪規則、加入其他敘薪條件，科技部將仔細盤點，思考更好的方案。

至於兼任助理的薪酬，林敏聰表示，目前授予各校和計畫主持人彈性空間，未來將全盤了解目前情況，找出更好的給薪方法。明年基礎科研經費提升14％，將規畫照顧基層研究人員。