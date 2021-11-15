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用VR學中醫 長庚大學中醫藥教學館今揭幕

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
長庚大學「中醫藥教學館」整合中醫典籍、中醫藥文物、珍貴藥材以及VR輔助教學，推廣中醫藥知識。圖／長庚大學提供
長庚大學「中醫藥教學館」整合中醫典籍、中醫藥文物、珍貴藥材以及VR輔助教學，推廣中醫藥知識。圖／長庚大學提供

長庚大學斥資近1000萬於校內第二醫學大樓四樓成立「中醫藥教學館」，11月15日正式揭幕啟用。中醫系主任楊賢鴻表示，館內不只收集藏書與展示各類中藥材，更導入VR虛擬實境輔助中醫藥教學，是台灣校園首創，將有助提升學生的學習成效，也為中醫創新教學翻開新頁。

長庚大學「中醫藥教學館」整合中醫典籍、中醫藥文物、珍貴藥材以及VR輔助教學，以提供教學輔助為主，並具備中醫藥傳承與創新的任務，推廣中醫藥知識。  

楊賢鴻指出，中醫藥為傳統醫學，授課內容以文言文為主，在學習上難免需面臨教材艱澀的挑戰，因此如何改良教學方式，進而引發學生的學習動力，對中醫系而言格外重要；隨著科技日新月異，如能適度將新科技導入教學，不但可以有效提升學習效果，也有助於傳統醫學與現代醫學的結合。

楊賢鴻表示，在中醫藥教學館內，除可近距離觀察認識上百種藥材、閱讀珍貴的古籍，更加深入體認傳統中醫藥學的精神，校方也引進VR輔助教學，讓學生擁有更生動豐富的學習環境；中醫藥教學館初期教學內容將以中醫針灸治療的安全性及中草藥原貌為主，現已購入4套針灸VR系統，相信對於提升教學品質有很大助益。 

長庚大學表示，中醫藥教學館以「傳統中醫藥文化」及「創新科技」兩大部分為主軸，不只設有完整的傳統中藥行藥櫃，展示多種藥材原貌，同時還有VR設備可豐富教學，具有多元意義。

長庚大學校長湯明哲(左三)與副校長許光宏(右二)、副校長楊智偉(右二)、中醫系主任楊賢鴻(右一)、主任秘書沈明雄(左一)與教務長張雅如(左二)共同為中醫藥教學館揭幕。圖／長庚大學提供
長庚大學校長湯明哲(左三)與副校長許光宏(右二)、副校長楊智偉(右二)、中醫系主任楊賢鴻(右一)、主任秘書沈明雄(左一)與教務長張雅如(左二)共同為中醫藥教學館揭幕。圖／長庚大學提供
長庚大學中醫系主任楊賢鴻介紹中醫藥教學館收藏。圖／長庚大學提供
長庚大學中醫系主任楊賢鴻介紹中醫藥教學館收藏。圖／長庚大學提供

中醫 長庚 針灸

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