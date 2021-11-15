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孩童受傷又畏懼上課 家屬指控屏東某補習班不當管教

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，警方也在該補習班設置臨時巡簽巡邏箱。記者陳弘逸／攝影
屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，警方也在該補習班設置臨時巡簽巡邏箱。記者陳弘逸／攝影

屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，家屬近日在臉書社團貼文指出，孩童在補習班被打傷，甚至老師教唆學童互打，痛批是「魔鬼老師」，今天家屬再度出面指控，但補習班鐵捲門緊閉，未出面回應，令家屬相當氣憤。

受害的陳姓家屬經友人介紹，便將就讀國中一年級、小學六年級與一年級的三個小孩分別在今年2月、5月送去補習班，且每個月學費含三餐費繳交約2萬6千元，豈料，孩子卻遇上補習班老師不當管教。

陳姓家屬回顧，起初並沒有察覺任何異狀，但每次接送小孩去補習班，鐵捲門都緊閉，家長、學生必須按門鈴經老師同意才能入內，隨後又立即將鐵門關上，但補習班也未說明要經常關閉鐵捲門的原因。

直到11月7日，家屬看到小孩臉部外傷、雙手與屁股瘀傷，且孩童開始排斥甚至畏懼去補習班，一問之下才得知出事；家屬8日登門理論，針對打小孩、教唆學生互打等情形，補習班老師皆不願直接回應，令家屬相當傻眼。

陳姓家屬說，事發至今補習班老師避不見面，直到昨天老師才致電家屬，卻詢問是否要提告其他學生，讓家屬更加氣憤，並認為補習班不願妥善處理。

記者實地前往該補習班，但鐵門始終未開，撥打電話未接通，至今仍未出面回應；目前屏東縣政府社會處、教育處已介入調查，若查證屬實，將會依法處置，警方也在該補習班設置臨時巡簽巡邏箱。

屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，該補習班至今仍未出面回應。記者陳弘逸／攝影
屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，該補習班至今仍未出面回應。記者陳弘逸／攝影
屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，家屬出面指控補習班不願妥善處理此事。記者陳弘逸／攝影
屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，家屬出面指控補習班不願妥善處理此事。記者陳弘逸／攝影
屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，警方也在該補習班設置臨時巡簽巡邏箱。記者陳弘逸／攝影
屏東萬丹一間補習班日前傳出疑似老師不當管教事件，警方也在該補習班設置臨時巡簽巡邏箱。記者陳弘逸／攝影

補習 屏東縣政府 萬丹

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