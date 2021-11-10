學檔遺失檢討拖到最後一刻 國教署長：我不會沒有責任

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，多名立委追問學習歷程檔案遺失的行政及廠商究責，國教署長彭富源今天表示，遺失的2萬5000件檔案已全數處理完畢，他除了再次致歉，也對外表示「我不會沒有責任」，將於11月13日前提交檢討報告。

今年9月底，教育部委託暨南大學協助學習歷程檔案向上集中，卻因工程師失誤導致2.5萬筆資料遺失，如今一個多月過去，教育部雖於10月13日承諾一個月內提出檢討，直到今日（11月10日）仍未提出檢討報告及行政究責。

立委林奕華表示，沒辦法在審查預算前看到檢討報告，實在不太恰當。她也提到，教育部談的檢討內容，報告內容絕對都有，現在不僅相關作為、懲處咎責都不清不楚，「從行政面來講真的很奇怪」。

教育部先前赴立法院教育及文化委員會請業務報告並備詢，立委萬美玲當時拿著教育部與暨大簽署的「行政協助協議書」質疑，行政協助就叫做「協助」，責任還是在教育部，教育部卻不斷說是委外，且一年3200萬元經費，協議書內竟沒有罰則制約，如今委託單位出包，也找不到人負責。

彭富源則說，「有關責任，我不會沒有責任」；至於廠商究責，彭富源表示，該案是以行政契約處理這件事情，會朝不續約來處理，至於後續如何向上集中，會再看是要委託外面廠商，或是跟大學合作來到民間的A級機房，會再與資科司討論。

彭富源今天上午也強調，當時因工程師設定失誤導致此況，他深感抱歉，後續也補強SOP，也加強覆核機制，避免因為一項疏失就造成後續影響。他也提到，目前對於機房跟人力都有補入資源，人力也多了八位，備份機制也改為每兩小時一次，另也進行還原演練，當資料備份後，也會進行還原演練來查驗備份情形。