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學習歷程檔案遺失逾月咎責何在？ 國教署提2方案

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今日審查教育部預算，多名立委也關心學習歷程檔案遺失的處置進度。記者趙宥寧／攝影
立法院教育及文化委員會今日審查教育部預算，多名立委也關心學習歷程檔案遺失的處置進度。記者趙宥寧／攝影

教育部委託暨南大學團隊建制學習歷程檔案公版模組，9月底卻爆出遺失風暴，外界關心如何向廠商咎責，以及行政責任。教育部今天指出，將於11月13日前提出相關咎責報告，並透露將朝既有合約能不能繼續走下去，或解約來處置；咎責部分，則朝提升系統等級，而非只處理人的問題，另也會與法制單位檢討罰則問題。

教育部先前赴立法院教育及文化委員會請業務報告並備詢，立委萬美玲拿著教育部與暨大簽署的「行政協助協議書」質疑，行政協助就叫做「協助」，責任還是在教育部，教育部卻不斷說是委外，且一年3200萬元經費，協議書內竟沒有罰則制約。

立法院教育及文化委員會今日審查教育部預算，多名立委也關心學習歷程檔案遺失的處置進度。國教署長彭富源表示，目前2萬5000件檔案已全數處理完畢，至於外界關心的公平性問題，他強調，當時仍在學校上傳作業期間，全國所有學生都在上傳期限，大家都一樣，上傳程序也是按照既有程序，全國一致。

彭富源也說，當時因工程師設定失誤導致此況，他深感抱歉，後續也補強SOP，也加強覆核機制，避免因為一項疏失就造成後續影響。目前對於機房跟人力都有補入資源，人力也多了八人，備份機制也改為每兩小時一次，另也進行還原演練，當資料備份後，也會進行還原演練來查驗備份情形。

多名立委也追問行政咎責進度，彭富源則說，將在11月13日前提出；另有關委外廠商責任，彭富源表示，廠商在行政契約上，會朝原來合約能不能繼續走下去，或是解約來處置；廠商咎責部分，則是朝提升系統等級，而非只處理人的問題；至於人員處分或是廠商受罰方面，彭富源則說，「允許我們再跟法制單位研究檢討」。

教育部 立法院

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