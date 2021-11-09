特教幼兒「優先進公幼」 新北鑑定安置12月起報名

新北市111學年度學前特殊教育需求幼兒，辦理優先入園鑑定安置，凡設籍新北市學齡滿2至5歲，符合資格者，均可至新北市各公立國中/小附設幼兒園、新北市學前特殊教育資源中心（中和區秀山國小）報名。教育局也將於11月13、21、27日舉辦4場說明會為家長解惑，報名也於12月開跑。

教育局表示，為提供特殊教育幼兒適性教育與專業輔導環境，讓身心障礙或發展遲緩幼兒優先進入公托，凡設籍新北市學齡滿2至5歲，領有身心障礙證明、新北市合約醫院綜合報告書或診斷證明；若未持前項所述之證明，但幼兒發展與同年齡孩子相較明顯落後，或異常特殊狀況需要特殊教育服務者，均可提出申請。

教育局指出，第一階段報名期間為12月1日至12月15日止，可至新北市各公立國中/小附設幼兒園報名；第二階段報名期間為12月16日至110年12月30日止，可至新北市學前特殊教育資源中心（中和區秀山國小）報名。