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特教幼兒「優先進公幼」 新北鑑定安置12月起報名

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市111學年度學前特殊教育需求幼兒，辦理優先入園鑑定安置，凡設籍新北市學齡滿2至5歲，符合資格者，均可報名。示意圖／聯合報系資料照片
新北市111學年度學前特殊教育需求幼兒，辦理優先入園鑑定安置，凡設籍新北市學齡滿2至5歲，符合資格者，均可報名。示意圖／聯合報系資料照片

新北市111學年度學前特殊教育需求幼兒，辦理優先入園鑑定安置，凡設籍新北市學齡滿2至5歲，符合資格者，均可至新北市各公立國中/小附設幼兒園、新北市學前特殊教育資源中心（中和區秀山國小）報名。教育局也將於11月13、21、27日舉辦4場說明會為家長解惑，報名也於12月開跑。

教育局表示，為提供特殊教育幼兒適性教育與專業輔導環境，讓身心障礙或發展遲緩幼兒優先進入公托，凡設籍新北市學齡滿2至5歲，領有身心障礙證明、新北市合約醫院綜合報告書或診斷證明；若未持前項所述之證明，但幼兒發展與同年齡孩子相較明顯落後，或異常特殊狀況需要特殊教育服務者，均可提出申請。

教育局指出，第一階段報名期間為12月1日至12月15日止，可至新北市各公立國中/小附設幼兒園報名；第二階段報名期間為12月16日至110年12月30日止，可至新北市學前特殊教育資源中心（中和區秀山國小）報名。

另外，為讓家長了解鑑定安置期程及作業方式，教育局將分別於11月13日上、下午各一場於新北市政府5樓507會議室，11月21、27日於新北市政府3樓307簡報室，辦理4場家長說明會，報名請電洽新北市學前特殊教育資源中心（02-8943-2041）或掃描QRcode網路報名。

為讓家長了解鑑定安置期程及作業方式，教育局將於11月13、21、27日舉辦4場說明會為家長解惑。圖／新北教育局提供
為讓家長了解鑑定安置期程及作業方式，教育局將於11月13、21、27日舉辦4場說明會為家長解惑。圖／新北教育局提供

教育局 幼兒園

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