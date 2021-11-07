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聯合盃作文大賽台中高手過招 213校1409人競爭激烈

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
聯合盃作文大賽台中區1409人與賽，競爭激烈。記者陳秋雲／翻攝
聯合盃作文大賽台中區1409人與賽，競爭激烈。記者陳秋雲／翻攝

第15屆聯合盃全國作文大賽台中區初賽今在明德高中登場，這項比賽讓各地作文高手同聚筆試，汲取大型賽事經驗，台中有213校、1409名學生報名，報名踴躍，競爭更激烈。有國中教師表示，聯合盃作文大賽後，另集結得獎作品賞析，讓學生好入手。

今年聯合盃作文比賽國小中題目：中年級「公園好去處」高年級「從淚水中學會的事」、國七「我從遊戲學到的事」國八「整裝待發」國九「減法生活」、高中職「學會放手」，出題強調生活情境與體驗。

台中居仁國中陳姓學生說，「我從遊戲學到的事」題目很生活化，很好發揮，玩手遊幾乎是每天必做，這個題目讓他可以談感受及想法。 他認為，談起電玩幾乎都是負面看法，他則學會要自律。

臉書與通訊軟體風行，台中市資深語文指導教師劉正美說，網路書寫方式打破作文起承轉合的組織、結構，玩網路更重影音、貼圖分享，作文成為學生苦差事。不過文筆好，在各領域都吃香。

台中區初賽在明德中學舉行，漂亮的校園，讓考生心情好，連家長陪考都覺得愜意。主辦單位表示，聯合盃作文比賽連續15年，在全國已成為具指標的大型寫作賽事，學校、家長或補教業熱情報名，

台中市教育局指出，作文基礎在大量閱讀，去年台中首創成立「台中市政府教育局閱讀教育輔導團」，規劃圖書教師共備研習，協助教師經營圖書館、規劃及推動閱讀教育專業知能，由老師引導，培養學生閱讀素養，今年更提供到校客製化諮詢輔導及閱讀課程設計，協助落實閱讀素養教育。

另有「校園閱讀線上認證系統」，透過「PaGamO遊戲學習平台」引導師生善用遊戲式數位工具、激發學童閱讀興趣。此外，「親子共讀愛閱家庭計畫」鼓勵家長每天安排時間與孩子一起閱讀。

台中市 教育局

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