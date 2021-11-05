檢驗能量不足 學校、公園遊戲場完工卻只能看不能玩

為了讓公園、學校的遊戲場合乎衛福部的安全規範，全國各縣市都在做遊戲場，但受到疫情等影響，原物料、運費漲，也出現發包不出去的問題，以及因檢驗公司少但需求量大，致檢驗能量不足，完工了卻遲遲無法檢驗，小朋友只能望遊戲場興嘆。

兒童遊戲場設施安全管理規範修訂後，多數遊戲場都不符規定必須在2023年3月1日前完成修正與改善，各縣市也都加緊進度，要趕在期限內完成。教育部也大力補助經費，在學校設置遊戲場，台南市今年獲補助1億5千多萬元在141所學校新建兒童遊戲場，部分學校已陸續完成，卻也有學校遇到因疫情影響，原物料、運費上漲，一直流標，發包不出去的問題。

國內遊戲場的檢驗機構有限，但因需求量大，造成檢驗量能不足，要排隊等候數個月甚至更久的問題，以致雖已完工，卻因尚未通過檢驗，不能開放使用。

台南市東區復興國小的遊戲場是全市首座以天文校本課程為主題的共融遊戲場，早在暑假就完工，卻等到最近才完成檢驗，昨天啟用，小朋友高興中玩到忘我。同是以共榮遊戲場為設計的協進國小則是從暑假前就招標，但已流標10多次，至今未能發包，校長王念騏說，該拜託的都拜託了，還是無法打動廠商，很無奈也很心急，希望下周的招標能順利。

台南市的公園有310處遊戲場要改善，部分區公所已完成10幾處遊戲場的發包，工務局則發包20處遊戲場，目前施工中。其中有4處特色遊戲場包含港濱、健康市場、歸仁公兒6及灣裡濕地，歸仁公兒6已完工卻因要排隊等候檢驗，要到明年才能開放使用。工務局表示，因物料、運費、工資漲，部分區公所最近發包遊戲場都流標，包商都以不敷成本為由，要求提高價金。