新冠疫情趨緩 桃園開放國小畢旅、露營

新冠肺炎疫情趨緩，桃園繼9月底開放國、高中畢業旅行和戶外教學，市長鄭文燦今宣布國小也能復辦。

教育局表示，桃園9月30日已開放BNT疫苗第一劑接種滿14天的國、高中舉辦異地隔夜戶外教學（含畢業旅行及隔宿露營），國小仍以不隔夜為原則。然而，衡量疫情趨緩，雙北、新竹和苗栗等地也都陸續開放國小辦理，因此考慮轄內國小在符合教育部防疫指引規定下，也能比照辦理。

據悉，台北、基隆、台中和苗栗目前都開放跨夜；新北的國小只要學校成立應變小組、取得家長同意書即可辦理跨夜戶外教學；台南11月起也能辦跨縣市畢旅；高雄開方畢旅過夜，但人數若超過室外300人、室內80人，得提報防疫計畫書；新竹市無禁止跨夜，但須依教育部防疫指引辦理。

鄭文燦今在防疫會議宣布，按照教育部的指示及各縣市的經驗，開放各級學校隔夜、異地進行活動，但各校仍要做好相關防疫措施。