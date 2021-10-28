和香港故宮是否交流？故宮院長：必須遵守國家政策

香港故宮預計明年7月開幕。立委黃國書今天於立院質詢故宮院長吳密察時表示，根據報導，香港故宮文化博物館館長吳志華表示，與台北故宮一直有聯繫，期待未來的合作空間，包括交流與學術合作。對此，吳密察表示，目前雙方沒有任何聯繫。至於未來是否合作，吳密察表示，必須在「遵守國家現在政策」的前提之上，還必須注意彼此平等、是純粹的學術文化交流等原則。

吳密察表示，台北故宮和北京故宮過去的交流，都是在彼此平等、在純粹的學術文化交流基礎之上。但他任故宮院長之後，雙方已無任何交流。現在的香港，在港版國安法出來後，跟中國沒太多差別，不能當成自由的香港，「我們一定會遵守國家現在的政策，對於和香港的交流，必須非常謹慎面對。」

他說，跟香港故宮進行交流不能說不會，但必須在上述的基礎之下。

明年的故宮預算亦未編列和大陸的交流預算。黃國書詢問吳密察考量為何？吳密察表示有兩種考量，一是疫情考量，一是「有沒有必要的考量」。