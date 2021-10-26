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台南校園瘋電！ 全民科學周豐富孩子的想像

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市全民科學周已登場，26所國中學生透過探索與體驗，為科學教育扎根。記者鄭惠仁／攝影
台南市全民科學周已登場，26所國中學生透過探索與體驗，為科學教育扎根。記者鄭惠仁／攝影

台南市的全民科學周一系列科普教育活動連日來已在26所國中陸續登場，活動主題是「電的產生、儲存與傳輸」，成大除已培訓種子教師，並提供有趣的實驗教具與圖文講義教材給學校，讓師生一起體驗，為科學教育打底。

教育局表示，今年的全民科學周內容有「來玩靜電棒--摩擦生電」、「人造閃電--壓電效應」、「溫差發電--熱電效應」、「電容的儲電與放電」、「來玩太陽能電板--光電效應」、「伏打電池的製作」、「驗電筆的使用-電源檢測」、「雙向開關的設計-電的傳輸」、「燈泡電阻的測量-電的消耗」、「電路迷宮桌遊」，文賢國中並有密室逃脫體驗區，供各校學生探索。

教育局長鄭新輝表示，結合成大舉辦的全民科學周昨天已在文賢國中啟動，希望藉由科普活動體現學生的科學素養，並透過手做、討論，展現新課綱「做、用、想」的素養精神。感謝國立成功大學科學教育中心長期陪伴與合作，期待每年推陳出新，豐富孩子對科學的想像。

成功大學科學教育中心主任許瑞榮說，自2015年起，成大就致力於台南市國中科普教育的推廣，每年都會結合科技部「全民科學周科教計畫」與教育局的經費，以及成大的資源，提供4至6組有趣的實驗教具與圖文講義教材，給南市25到30所國中，除了在各校舉辦科普市集活動中使用外，也可成為課堂中的教具與教材，深耕基礎科學教育。

教育局表示，與成大辦理的全民科學周系列活動，每年都吸引上千名學生參加，原本今年的活動在5月開跑，但因疫情延到10月辦理。今年4月成大科學教育中心特別舉辦種子教師培訓營，讓這些種子教師散播科學種子。這次主題和電有關，因國中也有相關課程，學生不陌生，更能加深加廣。

成大 教育局 台南

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