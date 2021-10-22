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教團質疑私校刻意放倒不招生 學校：申請入學人數太少

聯合報 / 記者趙宥寧陳俊智／台北即時報導
光啟高中。圖／取自全國高級中等學校及五專資訊網
光啟高中。圖／取自全國高級中等學校及五專資訊網

全國私校工會指出，日前接獲光啟高中教師陳情，控訴學校有勸離新生、故意不招生情形，導致今年資訊科及普通科新生人數掛零，並衍生教師授課鐘點不足問題，教師憂心學校將進一步申請停招，不久將來恐怕會被資遣，校園人心惶惶，呼籲桃園教育局應派員查處，並依私校法第80條開罰。

光啟高中表示，並非沒招生，私校有經營和招生的壓力，有關招生不力問題，內部會檢討改進，但希望老師們也要努力辦學，如果教學方式或學生青睞，學生自然會慕名而來。

投訴教師指出，今年初學校科主任、教師陸續前往各國中舉辦招生活動，但科主任竟要求老師在招生活動時，盡可能將想就讀普通科、資訊科的新生遊說去其它科系，也提到若新生在報名表已選填普通科、資訊科，學校也會在後端進行操作「改填其他志願」。

投訴教師表示，今年9月開學後，普通科、資訊科確實沒有新生就讀，教師認為，這是學校以「恣意關科建議改填他科方式」，導致新生放棄就讀本校。此外，去年新生總人數約有320人，若減去普通科、資訊科新生人數剩約230多人，然而今年新生僅剩230人，明顯是普通科、資訊科故意不招生所導致。

投訴教師也說，由於兩科沒新生，部分教師基本堂數不足，甚至有資訊科教師跑去教體育；今年學校籃球隊有四名新生，本隸屬於普通科，校方卻將四名新生編入汽車修護科，導致新生開學後（未報學籍前）改念他校；另調查其他科的新生意願，竟有多名學生反映曾有學校教師、行政人員告知普通科、資訊科（可能、 暫時、確定）不招生，希望改選其它科系就讀。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，光啟高中逆向操作、疑似故意放倒不招生可能是全台首見。他說，該校資訊科及普通科尚未獲准停招，學校有責任依招生簡章受理學生報名入學，卻傳出校方人員勸離報名入學新生，恐已違反辦學宗旨及招生法規，桃園市教育局應派員查處並依私校法第80條開罰。

尤榮輝也說，光啟高中目前有扣減教師研究費爭議，財務可能已出現危機，學校不思積極招生、增加收入，卻反向勸離新生，造成二科新生人數掛零，動機恐怕不單純，有可能是預備資遣教師、減少人事開支，若更悲觀推測，也有可能是想要停損，預備申請停招或停辦。

尤榮輝表示，115學年全台私立高中預估只能招到約19.25萬人，比108學年度25.2萬人大減5.95萬人或23.6％，意味5年後不少私立高中財務將極度惡化而停招停辦，呼籲主管機關注意並妥善處理私校故意不招生衍生超額教師問題，立法院也應儘速審議並通過私校退場條例，以因應即將來臨的私立高中倒閉潮。

光啟高中說，今年普通科跟資訊科新生數確實掛零，主要原因是申請入學人數太少，各科只有2、3人，無法開班，所以有輔導轉校或轉科作為，但並非沒招生，今年向教育部和教育局申請開設科班、班級數跟去年一樣，學校也沒有因為這2科今年沒開班就解聘任何人，目前仍盡量配課給每位老師。

校方也表示，私校有經營和招生的壓力，有關招生不力問題，內部會檢討改進，但希望老師們也要努力辦學，如果教學方式或學生青睞，學生自然會慕名而來。

桃園市教育局表示，日前也有接到類似投訴，但目前未向校方查證，近日會派專人到校了解實際情況。

教育局 桃園 科系

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