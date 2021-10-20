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弭平月經貧窮！黃捷募衛生棉提供高雄偏遠54校國小生

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市議員黃捷募2千片衛生棉分送高雄市偏遠地區54所國小學生使用，以弭平月經貧窮，教育局協助發放。記者徐如宜／攝影
高雄市議員黃捷募2千片衛生棉分送高雄市偏遠地區54所國小學生使用，以弭平月經貧窮，教育局協助發放。記者徐如宜／攝影

高雄市議員黃捷在議會關注月經貧窮議題，並募2千片衛生棉提供高雄市偏遠地區54所國小學生使用，以弭平月經貧窮。高雄市教育局今天將衛生棉分送各校，感謝黃捷與樂菲公司對校園月經平權的關心，嘉惠偏遠地區國小學生，並將持續推動校園衛教宣導，養成學生健康心態。

黃捷關心女學生在經濟、健康與文化層面上的月經困境，為減輕學生「月經貧窮」的負擔，邀請樂菲公司提供偏遠地區54所國小、2千片衛生棉，包括日用型與加長型，讓學生得以依個人需求使用；且以單份包裝方式，方便學生更換。

高雄市教育局已要求校園加強衛教宣導，強調學生在月經期間的身體照護，養成學生「應換就換、愛護自己」的健康心態。目前高雄市各校健康中心或輔導室已購置個人衛生生理用品，以備學生不時之需。為弭平校園月經貧窮現象，教育局表示，教師應提高敏感度，主動關心有生理衛生用品需求的弱勢學生，轉介社會局實物銀行，申請相關資源，妥善關懷及照顧弱勢學生。

黃捷表示，希望藉由這次捐贈物資，呼籲正視月經貧窮的負面效應，落實月經平權，讓弱勢學生能真正獲得照顧。

高雄市教育局長謝文斌表示，市府非常重視月經貧窮問題，除在各校健康中心或輔導室提供生理衛生用品應急外，也結合社會局的實物銀行，提供弱勢學生的衛生生理用品的需求。

高雄市議員黃捷募2千片衛生棉分送高雄市偏遠地區54所國小學生使用，以弭平月經貧窮，教育局協助發放。記者徐如宜／攝影
高雄市議員黃捷募2千片衛生棉分送高雄市偏遠地區54所國小學生使用，以弭平月經貧窮，教育局協助發放。記者徐如宜／攝影
高雄市議員黃捷募2千片衛生棉分送高雄市偏遠地區54所國小學生使用，以弭平月經貧窮，教育局協助發放。記者徐如宜／攝影
高雄市議員黃捷募2千片衛生棉分送高雄市偏遠地區54所國小學生使用，以弭平月經貧窮，教育局協助發放。記者徐如宜／攝影

高雄市 教育局 黃捷

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