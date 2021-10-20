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獨／合併案胎死腹中 花蓮高中決議暫緩與東華大學併校

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
對於花中決議暫緩合併，國立東華大學表示將另覓他校尋求合作。圖／東華大學提供
對於花中決議暫緩合併，國立東華大學表示將另覓他校尋求合作。圖／東華大學提供

國立花蓮高中與國立東華大學合併案生變，花中上周召開校務會議決定暫緩；東華大學則說，此案已談10年，若花中無意願，學校不可能空等，將尋求與其他學校合作可能性。

花蓮高中15日召開校務會議，出席代表超過4分之3決議暫緩。校長楊鵬耀今天受訪表示，暫緩主因包括已做多次論述，教育部仍覺得必要性不夠足備，讓老師們有點灰心；另外就是大學端經費「得」補助5%，實質上可能有困難；第3個是要求成立原民班，對花中壓力比較大。

楊鵬耀表示，暫緩是校務會議共同決定，當天會後已先禮貌性口頭通知教育部和東華大學兩端，目前正處理公文作業，暫緩並非停止，若未來有新的變因，仍可能重新表決。

東華大學校長趙涵㨗說，此案從東華前校長吳茂昆時代展開討論，10年來兩校歷任多位校長，開了這麼多次會，就是想整合起來為地方做一點事，沒想到說變就變。

他說，東華大學今年新生註冊率百分百，仍希望和在地高中端密切合作，從高中階段就培養在地優秀學子，帶進大學端，不讓在地家長失望，這是東華一直以來的期望，既然花蓮高中緩議，東華也沒有時間空等，會另覓他校尋求合作。

近年來國內興起國立大學併高中職的熱潮，許多高中職搶當「附中」，盼引進大學資源，有利學校發展。前年4月東華重啟「附中養成計畫」，徵詢花中意願，花中前年5月初回復校務會議決議，同意改隸為東華附屬高中。

此後由東華副校長林信鋒、花中當時的校長詹滿福參與，兩校經過多次溝通討論，去年7月和今年7月，花中兩度提出計畫書送教育部審核，國教署認為有些細節需要敘明補強，退回修正，今年8月底再度退回後，花中決議暫緩。

東華大學校內人士指出，先前花中來校開會時自己提出不需要經費補助，現在換了個校長，卻以此作為暫緩理由；且花蓮原住民人數全國最多，成立原住民專班竟也成為暫緩原因之一，實在難理解。外界直指，前任校長詹滿福對合併案樂見其成，但楊鵬耀接任後，氛圍丕變，才讓合併案出現轉折。

楊鵬耀說，他帶領團隊和東華大學作了非常多次溝通，也陪伴老師思考合併效益，無論詹滿福校長或是他，都是尊重老師們的選擇，也是由不包含他在內的校內核心小組撰寫意見書，校務會議決定暫緩和他沒有直接關係。

不少家長對於合併案破局感到可惜，楊鵬耀說，花蓮高中和東華大學一直有實質合作，包括請東華大學教授到花中，或是花中學子到東華參訪，雖然暫緩合併，實質合作不會停擺，還會加深加廣。他認為，合併只是名字上的調整，實質合作反而更有利於兩校的結合。

花蓮高中上周召開校務會議，決議和東華大學的合併案暫緩。圖／報系資料照片
花蓮高中上周召開校務會議，決議和東華大學的合併案暫緩。圖／報系資料照片

東華大學 花蓮 教育部

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