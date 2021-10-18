蘇貞昌質疑校舍噪音 「我沒發飆！只是為了孩子學習需求」

行政院長蘇貞昌今天到苗栗，一口氣允諾免除縣政府至少6.8億元配合款，全額補助縣警局重建案約11.4億元，及頭份國中校舍增設案近1.2億元，視察過程他質疑頭份國中增設校舍規畫設計，毗鄰50公尺寬中央路，欠缺考量噪音隔離，要求重選樹種，他強調並不是發飆，而是基於學生安靜學習空間的需求。

蘇貞昌今天率同行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠、內政部次長陳宗彥、等團隊，今天視察頭份國中校舍增設案，及縣警察局重建案，頭份國中因學區人口爆量，學生人數額滿，普通教室不足，年年必須啟動額滿機制，學生到學區外學校就讀，此外，校方目前還必須使用6間組合屋，充當生活科技教室及資優教室，校方啟動增建一般教學大樓，規畫3層樓20間教室，總經費1.1869億元。

頭份國中學生還在組合屋上課，真的很少見，蘇揆第一時間指示潘文忠盡快補助重建案，蘇貞昌表示，少子化衝擊，大多數學校教室閒置，頭份國中逆勢成長值得肯定，窮不能窮教育，不過，學校要考量學生需求，而不是在造型美麗，新校舍毗臨馬路，6公尺的綠籬、植樹必須考量噪音隔離，提供安靜的學習空間。

他強調，「我不是發飆！」而是認真聽簡報，認真找問題，建築師設計種樹的樹種之一的烏心石樹的生長緩慢，且樹形較不適合隔音，必須重新考量樹種，且校舍增建要兩年，現在就可以開始種了。

至於苗栗縣警察局廳舍1969年起造，除了新竹市警局列為市定古蹟外，全國最老舊建築，1982年到1998年間歷經多次興建，建物銜接發生裂縫，還有各棟建築物排列雜亂無章，規畫原地重建，總經費11.4億元，蘇貞昌要求做好整體規畫，興建最新、最前瞻，符合勤務需求的大樓。