北科大110週年／翻開日治時期畢冊 探掘光影下的北工記憶

今年適逢國立臺北科技大學建校110週年，北科大文化事業發展系、圖書館共同辦理「光影下的北工記憶─日治時期臺北工業學校卒業寫真簿冊特展」，以日治時期北工卒業寫真簿冊為核心，除呈現寫真簿冊內容外，並著重於簿冊製作的目的、特色，到製作技法與加工，呈現兩單位在文化探究、轉化以及校史典藏的特色，希冀藉由教育寫真簿冊的探究與呈現，充實臺灣本土教育文獻的瞭解，並使社會大眾進一步感受日治時期臺北工業學校的時代風華。

國立臺北科技大學吳宇凡老師指出，「日治時期畢業紀念冊的價值遠超過人們的想像！學校因為各種原因而製作的寫真簿冊，不僅止於校園生活的記錄，從目標客群的角度來看，更多時候是作為日本政府以及學校宣傳的工具，也因此這些簿冊的內容、結構以及刊出的照片，既有夾雜了當時教職員生們的校園情感、記憶與群眾認同，更蕴涵當時社會權力結構，對於認識過往的臺灣社會發展與教育發展而言，是最真實也最直接的素材」。吳宇凡更進一步指出，「此次特展藉由重新整理與探究日治時期畢業紀念冊的意義與製作方式，將使人們深入瞭解這些簿冊之餘，進一步探尋簿冊製作背後的歷史與文化」。

國立臺北科技大學建校110週年，現正舉辦「光影下的北工記憶─日治時期臺北工業學校卒業寫真簿冊特展」。圖片題供／臺北科技大學

北科大圖書館藏有相對完整的日治時期卒業寫真簿冊，為各大專校院所罕見，此次展覽在北科大文發系及圖書館的策劃之下，有別於過去展出方式，針對寫真簿冊的內容、結構、裝幀、編輯，以及影像顯影技術的探掘，呈現北工寫真簿冊在形制、內容及符號之特色，而所展出之地點紅樓，為過去臺北工業學校之建築，與展覽主題相互呼應，更顯難得。

此次展覽自110年10月15日至11月19日，於國立臺北科技大學紅樓展出，展覽期間並於10月30日北科大紅樓書坊辦理工作坊，歡迎各界蒞臨參觀。