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程式設計檢定APCS報名夯 教部不排除取消免費制

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
APCS是大學資訊相關科系選才依據之一，高中生搶著報考，也有國小生前來自我挑戰。本報資料照片
APCS是大學資訊相關科系選才依據之一，高中生搶著報考，也有國小生前來自我挑戰。本報資料照片

教育部2015年起辦理大學程式設計先修檢測（APCS），至今已逾3萬1500人次報考。APCS是部分大學資訊科系選才依據，111學年個人申請共47系釋出118個APCS組招生名額創新高，大幅提升高中生報考意願和需求。今年有數名高中教師反映「APCS報名屢遭秒殺」、「都會區學生須跨足他縣市應考」，搶手程度不輸連假車票。

教育部資訊及科技教育司科長藍曼琪說，北部考場確實較搶手，但考量APCS是一項測驗，各縣市須採用設備和品質相當的考場，目前多半向大專校院租借，報名人數無法無限擴增。

她也提到，現行APCS免報名費，確實有考生報名後沒來考，降低測驗資源使用效率。教育部近期已推動新規定，曾有報名後缺考紀錄者，下次得從開放報名的第四天起上網報名。至於APCS是否設立收費機制，或提升每年舉辦次數（目前為每年3次），將徵詢多方意見，審慎研議和評估可行性。

主辦APCS的台灣師範大學副校長李忠謀補充，今年受新冠肺炎疫情影響，部分大學不開放租借考場，考試也得採間隔座位、梅花座等，確實降低可報名人數。所幸近日疫情趨緩，今年11月7日的測驗已逐步增加至3000個座位左右，接近疫情前的辦理規模。

李忠謀說，考量APCS攸關升學，考試也開放高三生優先報名，其次為高一、高二，再次為其他人士。整體來說，報名者以高中生為大宗，也有一些社會人士、大學生藉此測驗了解自身能力，還曾有國小生報考。

全國高級中等學校教育產業工會政策部主任、高中資訊教師賴和隆指出，台灣大學資工系去年起增設APCS組，今年招生名額從1名提升為3名，證明教育部當初推動方向是正確的，應在這件事投注更多資源。如今資訊應用於許多領域的職場，教育部也應思考開放財金、經濟等系增設APCS組的可能性。

教育部 疫情 新冠肺炎

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