學校用餐不用隔板？新北：保持1.5公尺社交距離可不用

教育部5日宣布，高中以下學校用餐不限隔板或1.5公尺間距。新北市教育局指出，第一階段優先開放可保持1.5公尺社交距離的學校可不使用隔板，例如班級人數較少的偏鄉學校，也會確認各校用餐防疫狀況，再漸進式開放第二階段免使用版的時間。

教育局表示，現階段落實用餐防疫措施仍最為重要，為達到「安全無虞」、「防疫到位」的標準，教育局將採漸進開放方式，函請學校分階段開放用餐免使用隔板，第一階段優先開放可保持1.5公尺社交距離的學校可免使用隔板，例如班級人數較少的偏鄉學校；並提醒應尊重個別家長、學生使用隔板的需求。

另外，教育局將確認各校用餐防疫措施落實情形，再決定漸進開放第二階段學校免使用隔板之時間，並依照疫情狀況滾動修正。

教育局說，學校落實用餐防疫措施除可確保學生安全，亦可培養學生建立良好公共衛生習慣。相關用餐防疫措施包含需遵守用餐前後以肥皂洗手；維持用餐環境通風，用餐完畢落實桌面清潔及消毒；固定分菜人員佩戴口罩、髮帽及手套，打菜時不交談、不嬉戲，保持社交距離；用餐時不交談、不共食、不分菜、不併桌、不嬉戲及不共用餐具；用餐過程離開座位戴上口罩；校內美食街及商店遵守「餐飲業防疫管理措施」及「餐飲業防疫指引」規定辦理。