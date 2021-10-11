妻子剖腹血崩誕下腦麻女兒…他和太太在醫院角落相視落淚 如今他為腦麻兒打開就學與就業大門

黃春賢：樂觀 是給下一代最好的資產

曾經妻女命懸一線、被倒債數千萬， 黃春賢仍然以笑容，帶領腦麻家長看見希望， 也為腦麻兒打開就學與就業大門。

五十多歲的黃春賢原本和一般人一樣，生活重心不外乎家庭與工作，直到女兒黃筱智出生，他的人生走向截然不同的道路。 「這個空間是未來腦麻孩子的日間照顧服務中心，可以照顧十五人，家長將孩子放在這裡就能去工作。這邊是協會與基金會辦公室，旁邊的空間將安排復健、健康促進規劃、生活自理等課程，」剛與黃春賢碰面，雙方還來不及自我介紹，他就帶著滿面笑容，介紹基金會的藍圖。

黃春賢是桃園腦性麻痺基金會董事長，臉上沒有絲毫沉重的壓力，只感受到投入服務的熱忱，位於桃園蘆竹區農會樓上的空間，就是他將帶給腦麻朋友更舒適、完善的地方。

上天給的挑戰，必有意義

女兒的到來，是黃春賢投入腦麻服務的起點。

（本文出自《我獨特，我珍貴：人文世代的競爭力》，未經同意禁止轉載。) 時間回溯到一九九三年。黃春賢一如往常下班返家，打開門，卻看到地上滿是血汙，懷孕的太太何麗梅不知去向，他感到事情不妙。從鄰居那裡得知太太被救護車接走，他開車一路闖紅燈飛奔，趕到醫院。太太必須緊急進行剖腹產，但是麻醉醫師再半小時才能趕到，他在手術室外焦急等候。當手術結束，女兒身體已經發黑，太太血崩無法停止。

「兩個都不能放棄，」焦急的黃春賢拜託醫師一定要救下母女倆。歷經了六、七小時的煎熬，總算等來母女平安的消息。他以為可以放下心了。 直到女兒兩、三個月大時，他和太太突然注意到，女兒的背部常常弓起，眼睛不太會聚焦在電視上，他們趕緊帶她檢查，醫師確診為腦性麻痺，未來可能失明，也無法行走。

忙碌的醫院裡，人來人往，角落一處，夫妻倆相視落淚，互相不停的問著：「為什麼是我們？」 當兩人快被消沉的氣氛吞沒時，黃春賢振作起來，他鼓勵太太：「既然上天安排她成為我們的女兒，一定有其意義與使命。」曾在身障機構服務的太太也反應過來：「接下來有很多事情要做，包括復健、早期療育，我們沒有時間難過。」

兩個小時過後，夫妻倆已經轉換思考，「盡我們能力做可以做的，結果如何就交給她自己和上天吧！」 這個目標看似簡單，前面的路，卻很漫長。 一般孩子是七坐、八爬、九發牙、一歲會走路，然而，腦麻孩子屬於腦部運動神經元為主的多重性障礙，可能到了二、三歲還不會走路。不過，黃春賢相信，大腦具有補足的功能，透過對大腦刺激，多少能彌補細胞所受的傷害。

因此，除了進行眼球肌肉神經手術、髖關節手術、電燒三十八組神經，黃筱智的早期療育課程，最高紀錄一週安排十八次，長達一年的時間裡，太太全職照顧筱智，幾乎一整天能排的課程全排滿，白天背著她跑醫院、復健中心，晚上黃春賢下班後，便由他開車接送。

2021年3月，黃春賢成立嘻皮廬日間照顧服務中心，安排復健、健康促進規劃、生活自理等課程，幫助腦麻孩子接受教育訓練與融入社群。面對這樣的孩子，無論日常生活或醫療問題，夫妻間難免意見不同，情緒低落時甚至對孩子大聲說話。太太為了學習照顧女兒，開始去上專業課程，黃春賢也跟著了解正確的表達方式，他的照顧角色逐漸從被動轉為主動。

（本文出自《我獨特，我珍貴：人文世代的競爭力》，文／陳麗婷、攝影／黃鼎翔、圖片提供／黃春賢）