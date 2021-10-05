「小六創客生」技藝驚豔 南方創客基地打造療癒好生活

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，舉辦「療癒自造松」營隊活動，吸引全台30位創客報名參加，與會學員動手做發揮創意，更有僅11歲小六學生也報名，作品讓外界驚豔。

雲嘉南分署長劉邦棟說，這次活創客們從現今疫情與壓力為出發，發想製作一系列療癒設計作品，包括能偵測人的心情與心跳頻率，播放符合心情的音樂感測器；結合吸貓喜好及按摩功能，製作療癒系按摩器；結合光源感測器在黑暗中可投射具療癒圖形的望遠鏡檯燈；為助眠紓壓設計放入手機可散發不同味道精油的黑膠唱盤盒；以樹林芬多精為概念，設計具擴香及手鍊功能的擴香隨身組。各隊作品創意不僅具豐富五感體驗，更打造療癒好生活。

南方創客基地行政總監林士民表示，為解決疫情帶給民眾的各種壓力，活動以「療癒」為概念，有嘉南藥理大學資管系等校學子參加，參與者具不同專長與特性，透過不同領域共同創作，製作出令人驚豔的療癒系列作品。

來自高雄年僅11歲的最小創客高大崴與鄭程源，曾獲109年度全國貓咪盃Scratch競賽硬體組金牌，兩人說，一直對程式設計很感興趣，參加這次活動，過程中與立志中學學員及小流金屬工作室組隊共同製作「望遠鏡檯燈」，有別於過去多由老師帶隊參加，這次可與不同年齡層對象共同討論合作，除程式設計能力增加，團隊合作中更學習到不同領域技術。

林士民表示，南方創客基地有豐富的創業資訊與專案技術支援，並提供免費數位機具設備及各式課程，歡迎有興趣的朋友多加利用勞動部勞動力發展署雲嘉南分署南方創客基地，更多活動訊息可上官方網站或粉專(https://www.facebook.com/southmaker/)，或撥( 06)6356583 洽詢。