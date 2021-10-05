台中客家文化研討會紀念古國順教授 表彰他對客語貢獻

台中市客委會與靜宜大學合辦的「2021年台中客家文化研討會暨古國順教授紀念論壇」，邀請知名客家領域專家學者分享交流，會中也收錄曾獲客家貢獻獎的已故客籍聲韻語言專家古國順教授重要著作，表彰他對客語復振的投入與貢獻。

已故學者古國順民國28年出生於楊梅，自幼苦讀獲得中文博士，是聲韻、語言學專家，並致力推動客語認證、師資培育及客語保存、傳承等，曾獲客委會頒發傑出成就獎及終身貢獻獎，今年5月辭世。

台中市客委會主委江俊龍指出，古老師終生奉獻客家語言文化保存與研究，並推動、建立客語能力認證制度，成立客語師資種子學院，是大家學習的典範，期許研討會的相關成果，能成為台中推動客家文化與發展的養分。

古國順外甥康德民也到場代表家人表達謝意，並分享古老師生前對客家語文的熱愛，在病榻上仍修改著學生的論文，最後時光還是為客家付出的生活點滴。

台灣最早從事客語研究學者、台灣客家語文學會創會理事長羅肇錦，與國內知名英語、客家話、閩南話研究學者鍾榮富，也現場分享客家語言及文化研究成果。

負責研討會的靜宜中國文學系助理教授彭心怡表示，此次研討會暨論壇邀請30多位學者與專業人士，針對客家語言研究、區域文學、文創新生、文化產業、社區族群與紀念古國順教授等主題，進行論文及著作發表與交流；還邀請金曲、金鐘入圍歌手邱廉欽現場發表台中市政府新推出的2首大埔腔客語新歌，期待透過研討會，從各種面向瞭解客家不同面貌，提升客家族群的意識與自我認同。