盡己之力為孩子建立自信 吳自輝獲師鐸獎

新北市達觀國中小主任吳自輝熱心教育、主動關懷學生與同事，將座右銘「盡己之力，關懷信任每一個孩子；盡己所學，提供孩子足夠的信心」在校園實現，今年獲得師鐸獎肯定。

每天早上6點半，吳自輝即準時出現在校門口，關注學生上學安全、協助疏導家長接送車輛，並處理偶發事故，10年來從未間斷；他見到學生的第一句話永遠是「早安！」「今天過得好嗎？」這樣如沐春風、來自一個師長真誠的問候，打動了每一位同事與學生的心，暱稱他「達觀土地公」。

吳自輝重視生命教育，不但在校園開闢小小動物園，民眾若拾獲或無法飼養寵物送到這裡，他二話不說自墊飼養費，至今已收留了不少動物。目前學校有綠島山羊、兔兒園、烏龜池、小鳥園及魚類水族箱。他笑說，讓動物有個家，也讓孩子跟動物融合在大自然的校園環境中，是一件幸福的事。

他也非常關心弱勢學生，如遇教師或組長回報有學生無法負擔某項經費時，常自掏腰包代繳；他更主動爭取擔任學習扶助教師，重新編寫講義，增加學生學習意願及自信心，課餘時間還個別指導學習較緩慢學生，幫助他們跟上進度。

學生在校外與人發生爭執，通常第一個聯絡的就是學務主任，因此無論多晚，每每遇有類似事件，他總是以最快速度到現場協助學生處理事情；吳自輝回憶，為避免曾經行為偏差學生再走回頭路，減少與其他問題學生互動，他每天親送這名學生回家。

「這是我第一次收到晚輩給的紅包」吳自輝說，這名學生畢業後在高雄工作，春節期間無法北上，就拜託同學幫忙送來，在收到紅包的那一刻，內心充滿欣慰與感動。