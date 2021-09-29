青少年暑假瘋追劇打電動 開學考「擺爛」、上課倒頭睡

今年暑假剛好碰上國內疫情爆發，各類學生營隊停擺，就連補習班都不能去，大多數青少年只好悶在家。金車文教基金會今天公布調查，發現有9成2青少年沒有參加實體或線上休閒夏令營，有6成7女生忙追劇、7成4男生沈迷線上遊戲。開學至今將近一個月，卻有近四分之一學生因開學而感到焦慮，也有學生發現全班有半數同學開學考幾乎「擺爛」，甚至跟不上學習進度，上課倒頭就睡。

金車文教自2021年8月30日至9月15日進行「青少年疫情影響」調查問卷，針對全台灣的國小高年級、國中及高中職學生進行施測，調查方式以網路問卷進行，共回收7444份有效問卷，正負3%的抽樣誤差，信心水準為97%，施測後資料已統計套裝軟體進行統計分析。

金車文教副總幹事陳建志說明，根據調查結果，今年青少年暑假休閒生活，有6成7女生忙追劇、7成4男生沈迷線上遊戲；另有9成2青少年沒有參加實體或線上休閒夏令營；近4成對線上營隊不感興趣，不同年級參與休閒目的皆不同；7成青少年可決定自己暑假休閒生活，北部高於其他縣市；僅2成6青少年因暑假受疫情影響而感到遺憾，4成覺得今年暑假開心，但年紀越大者，越不想提早返校，也有近四分之一學生因開學而感到焦慮。

金車文教總幹事曾清芸也憂心，疫情時代下，若孩子習慣了疫情，恐怕會讓青少年的休閒習慣被定型。她說，疫情導致大家多只能宅在家，今年狀況好的孩子願意去做居家休閒，包含煮飯、園藝，相對卻也看到對3C的依賴度，也有青少年對未來沒有信心，甚至覺得社會是失控的。

台北市大同高中廖同學則表示，起初停課覺得不用通勤很開心，到後期卻有點疲乏，開始上網找健身影片來運動，另也閱讀小說，讓自己暑假更充實。但他受訪時也提到，暑假結束後，學校有舉行開學複習考，全班卻有半數學生準備不足，緊接著高二課程，也有人數學銜接不上，上課直接倒頭就睡，形同放生。

新北市新店高中陳同學分享，自己是指考生，5月中旬停課後都在準備指考，直到考試結束後，後期降級不解封，除了號召拍攝影片為醫護加油，也重新回到運動球場跟同學切磋球技，把握暑假的最後時光。

台北市國高中童軍社團指導教師蔡景和認為，學生「自律」很重要，很多學生、父母一起3C成癮，全家一起滑手機。他建議，學生除了線上遊戲與追劇，也可將學習結合休閒娛樂，觀看知識性影片，在學習與休閒之間取得平衡。